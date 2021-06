Covid, 160 i nuovi positivi in Toscana. I ricoverati alle Scotte sono 28

I pazienti ricoverati in area covid all’ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena sono 28 oggi, di cui 10 in terapia intensiva e 16 in media intensità. Rispetto alla giornata di ieri si contano 2 dimissioni, un decesso ed un ingresso. I pazienti provengono da alta Valdelsa, 15, area senese, 12, ed un solo paziente proviene da Montespertoli.

Nell’Aou Senese sono state effettuate in totale 45.054 vaccinazioni, di cui 10.412 prime dosi per sanitari, 9.867 seconde dosi per sanitari, 17.679 prime dosi per pazienti fragili e cittadini di classi di età individuati dalla regione Toscana e 7.096 seconde dosi per pazienti fragili.

In Toscana sono 160 i nuovi casi di positività al Coronavirus che portano a 242.569 il totale registrato dall’inizio della pandemia. Di questi, 156 sono confermati con tampone molecolare e 4 da test rapido antigenico. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 229.981, pari al 94,8% dei casi totali. Oggi sono stati eseguiti 4.994 tamponi molecolari e 1.433 tamponi antigenici rapidi, di questi il 2,5% è risultato positivo. Sono invece 2.638 i soggetti testati oggi con tampone antigenico e molecolare, di cui il 6,1% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 5.824, pari al 2,7% in meno rispetto a ieri.