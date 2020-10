Coronavirus, oggi nella provincia senese 41 nuovi casi positivi

Sono 41 i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati oggi nella provincia senese. Complessivamente nella Asl Toscana sud est sono 128 i nuovi casi, di cui 77 nella provincia di Arezzo e 10 nella provincia di Grosseto. Ecco l’elenco per quel che riguarda la provincia di Siena.

Comune di sorveglianza Asciano:

Donna di 58 anni isolamento domiciliare

Donna di 39 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, paucisintomatico

Donna di 46 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, sintomatico

Donna di 47 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, sintomatico

Donna di 61 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, sintomatico

Comune di sorveglianza Castelnuovo Berardenga:

Uomo di 67 anni isolamento domiciliare

Comune di sorveglianza Cetona:

Donna di 29 anni isolamento domiciliare

Comune di sorveglianza Colle Di Val D’Elsa:

Uomo di 30 anni isolamento domiciliare, sintomatico

Donna di 35 anni isolamento domiciliare

Ragazzo di 16 anni isolamento domiciliare

Comune di sorveglianza Montalcino:

Bambina di 4 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatico

Donna di 37 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatico

Comune di sorveglianza Montepulciano:

Uomo di 35 anni isolamento domiciliare

Uomo di 44 anni isolamento domiciliare

Comune di sorveglianza Monteriggioni:

Bambino di 4 anni isolamento domiciliare

Donna di 53 anni isolamento domiciliare

Donna di 59 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, sintomatico

Comune di sorveglianza Monteroni D’Arbia:

Donna di 45 anni isolamento domiciliare

Comune di sorveglianza Murlo:

Donna di 39 anni isolamento domiciliare, asintomatico

Comune di sorveglianza Radda In Chianti:

Uomo di 24 anni isolamento domiciliare, sintomatico

Comune di sorveglianza Radicofani:

Donna di 49 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, paucisintomatico

Comune di sorveglianza San Quirico D’Orcia:

Uomo di 83 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, sintomatico

Comune di sorveglianza Siena: Uomo di 46 anni isolamento domiciliare

Uomo di 50 anni isolamento domiciliare, asintomatico, rientrato da

Uomo di 52 anni isolamento domiciliare

Ragazzo di 11 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatico

Ragazzo di 11 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatico

Ragazza di 13 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Ragazza di 13 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Ragazza di 13 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Ragazzo di 13 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Ragazzo di 13 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatico

Ragazzo di 13 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatico

Ragazzo di 14 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatico

Donna di 23 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatico

Donna di 51 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatico

Donna di 57 anni isolamento domiciliare, asintomatico

Uomo di 57 anni Ricovero Extra-Usl

Uomo di 94 anni Ricovero Extra-Usl

Comune di sorveglianza Torrita Di Siena:

Uomo di 72 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Uomo di 80 anni isolamento domiciliare, contatto di caso.

Il Dipartimento di Prevenzione in considerazione dei casi emersi in questi giorni in provincia di Arezzo, Grosseto e Siena ha intensificato l’attività di tracciamento dei contatti stretti.

Tale attività ha evidenziato per il momento, 65 contatti per i casi di Arezzo, 1 contatto per i casi di Grosseto, 118 contatti per i casi di Siena che sono già stati immediatamente posti in isolamento.

Al momento nella Asl Toscana sud est 4971 persone sono già in isolamento domiciliare o perché contatto di caso noto o perché provenienti da altri Paesi.

I positivi in carico sono 1.925 a domicilio, 20 presso strutture di Cure Intermedie e 13 in albergo sanitario.

Vi sono inoltre 65 persone risultate debolmente positive al primo tampone e che sono in attesa del secondo che potrebbe confermare o meno la positività: 41 sono di Arezzo, 1 extra Asl, 14 di Grosseto e 9 di Siena.

Inoltre ci sono 15 ricoverati presso le Malattie infettive e 2 in Terapia intensiva dell’Ospedale Misericordia di Grosseto, 51 presso le Malattie infettive, e 6 in Terapia intensiva dell’Ospedale San Donato di Arezzo. L’identificazione dei casi ed il tracciamento dei contatti à stato possibile attraverso l’effettuazione di 2.944 tamponi.