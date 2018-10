Banca del latte a Siena: alle Scotte raccolti oltre 600 litri all’anno. Conferma di certificazione Iso 9001

Dal 2013 triplicate le donatrici e raccolti oltre 600 litri di latte all’anno.

Importante e prestigiosa conferma per la Banca del Latte umano donato e Lattario dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, che ha ricevuto la certificazione ISO 9001:2015, che conferma la qualità del servizio .Un traguardo, questo, che era stato raggiunto per la prima volta nel 2015. «Siamo orgogliosi di questa certificazione – spiega il professor Giuseppe Buonocore, direttore UOC Pediatria Neonatale dell’Aou Senese – perché ribadisce la qualità della nostra Banca del Latte e l’impegno di tutti i professionisti che quotidianamente lavorano al suo interno. Dal 2013 ad oggi sono triplicate le madri donatrici di latte e raccogliamo oltre 600 litri di latte umano ogni anno. Questo consente di soddisfare non solo le esigenze dei bambini nati prematuri, ma anche di impiegarlo in sostituzione di un latte artificiale in tutti i neonati del Nido con carenza di latte materno. Raggiungiamo così una percentuale di circa il 95% di neonati dimessi in alimentazione esclusiva materna».

«Donare il latte – aggiunge il professor Buonocore – è possibile per la maggior parte delle mamme che allattano, poiché la ghiandola mammaria più è stimolata e più latte produce. L’idoneità della donatrice è accertata attraverso esami del sangue, necessari a escludere la presenza di malattie infettive contagiose, un colloquio con un medico e, infine, la compilazione di un questionario».

La donazione, spontanea e non retribuita, può essere effettuata nella UOC Pediatria Neonatale oppure al proprio domicilio, grazie a un servizio di ritiro del latte svolto dai volontari dell’Associazione di Pubblica Assistenza e dell’Arciconfraternita di Misericordia. Attraverso la Banca, il latte donato dalle donne riconosciute idonee, viene pastorizzato, congelato e consumato al momento opportuno. L’alimento è totalmente sicuro: il processo di pastorizzazione elimina virus e batteri, e l’effettuazione di esami periodici ne garantisce la qualità e la purezza microbiologica.

La Banca del Latte, punto di riferimento anche per l’Azienda Usl Toscana Sud Est, si trova al quarto lotto, piano 1/S dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, ed è aperta tutti i giorni, compresi i festivi, dalle ore 7 alle 20. Il numero di telefono della Banca è 0577/586582, è disponibile anche un numero verde SOS ALLATTAMENTO: 800.144.111.