Avviso per infermieri da assumere e destinare alle rsa pubblicato sul portale di Estar

E’ pubblicato da oggi, giovedì 17 giugno, sul portale di Estar (Ente per il supporto tecnico amministrativo regionale), un avviso di manifestazione di disponibilità, finalizzato alla costituzione di elenchi di personale infermieristico, da assumere a tempo indeterminato o determinato nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie private (rsa), che operano nell’ambito del servizio sanitario regionale.

“Come segnalato da soggetti gestori, sindacati, sindaci e prefetti e come riscontrato anche dal monitoraggio delle Asl, siamo di fronte a una pesante carenza di personale infermieristico nelle rsa – dichiara l’assessore al sociale Serena Spinelli -. Per fronteggiare la situazione stiamo mettendo in campo misure straordinarie, in modo da fornire strumenti, per garantire la continuità del servizio. La prima di queste è appunto l’avviso promosso da Estar, con il quale partiamo, fornendo un sostegno fattivo nella ricerca di personale, procedendo a verificare la disponibilità di infermieri per assunzioni a tempo determinato o indeterminato presso le strutture sociosanitarie private”.

“E’ un intervento significativo che risponde ai bisogni di personale delle rsa, frutto di una stretta collaborazione tra la Regione Toscana e ogni singolo componente del sistema sanitario – commenta il direttore generale di Estar, Monica Piovi -. E’ un passo importante che va a completare i notevoli sforzi fatti, per rinnovare e rafforzare le competenze del sistema pubblico con il massiccio piano di assunzioni 2020-2021”.

“Nel contempo – prosegue – abbiamo reso disponibili le nostre graduatorie agli altri enti pubblici, che operano nel socio-sanitario, nella convinzione che l’esperienza maturata da Estar nel reperire personale possa costituire un elemento distintivo della nostra Regione nel percorso di rafforzamento dei servizi ai cittadini”.

L’avviso è disponibile da oggi, giovedì 17 giugno, all’indirizzo: https://www.estar.toscana.it/concorsi2/355-avvisi-di-mobilita-ed-altri-avvisi-per-estar-2/8481-avviso-di-manifestazione-disponibilita-personale-infermieristico-per-strutture-private