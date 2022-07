Asl, nomine ai vertici: Antonella Valeri è il nuovo direttore amministrativo

Il dottor Antonio D’Urso, direttore generale dell’Asl Toscana sud est, questo pomeriggio ha nominato i Direttori che lo affiancheranno nella gestione dell’Azienda per il prossimo triennio.

È stata confermata la dottoressa Simona Dei come direttore sanitario, mentre direttore amministrativo è la dottoressa Antonella Valeri, che finora ha assicurato il ruolo di direttore del dipartimento Tecnico.

Infatti, proprio in questi giorni il dottor Francesco Ghelardi, che ha affiancato il direttore generale Antonio D’Urso nel primo mandato, è stato nominato direttore dell’Ente di supporto tecnico amministrativo della sanità toscana (Estar) per l’Area vasta sud est. Aquesto proposito, il Direttore generale ringrazia il dottor Francesco Ghelardi per l’impegno che ha garantito nel ruolo di direttore amministrativo in questi tre anni con passione e dedizione.



Il direttore generale Antonio D’Urso ha provveduto inoltre a nominare la dottoressa Patrizia Castellucci nel ruolo di direttore dei servizi sociali. I Direttori prenderanno servizio domani, martedì 19 luglio.