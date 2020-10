Simone Bezzini ormai ad un passo dall’assessorato regionale, oggi l’ufficialità

Ad ore è attesa l’ufficializzazione della giunta regionale. Il presidente Eugenio Giani si è preso tutto il tempo necessario per comporre la sua squadra di governo che sarà ufficializzata oggi in occasione del primo consiglio regionale che lo vedrà nella carica di governatore.

A meno di clamorose novità Simone Bezzini ne farà parte, resta da capire quale sarà la delega che gli verrà assegnata. Fino alla giornata di ieri si vociferava di un duello Pd tra Bezzini e Marras per l’assessorato alla sanità, il più richiesto ed ambito. Novità dell’ultima ora spingerebbero invece su questa casella l’esponente di Italia Viva Alessandro Cosimi. In questo modo si verrebbe a ricomporre la frattura tra Giani e il partito di Matteo Renzi.

Saranno 8 gli assessori: con Bezzini e il grossetano Marras praticamente sicuri, ci sarebbe poi spazio per il confermato Stefano Ciuoffo, per Alessandra Nardini, Monia Monni, per Teresa Spinelli della Sinistra civica ed ecologista. Rimangono da incastrare le ultime caselle. Tra poche ore Giani chiarirà tutti i dubbi.

Se Bezzini diventerà assessore regionale lascerà il suo scranno in consiglio alla torritese Elena Rosignoli.