Scaramelli: “Valutare se ci sono le condizioni per restare in alleanza con il Pd in Regione”

“È un fatto molto grave. Per la prima volta nella storia della Regione Toscana a un partito di maggioranza

non viene consentito di esprimere un rappresentante in un organismo di garanzia, tanto più in un settore molto importante e delicato come quello dell’informazione. Un precedente di arroganza istituzionale, il Pd ha preso tutti i posti disponibili. L’antitesi in cui vive il Pd, più perde voti più vuole occupare poltrone, mi lascia incredulo. È un

modo di fare politica che non ci appartiene”. Lo ha detto Stefano Scaramelli, capogruppo di Italia Viva in consiglio regionale della Toscana, parlando con la stampa a margine dei lavori dell’assemblea, a proposito della designazione dei membri del Corecom.

E sulla tenuta della maggioranza Pd-Iv, Scaramelli ha osservato: “Italia Viva sta in maggioranza sulla base degli impegni assunti. Abbiamo sempre dimostrato in aula massima lealtà alla maggioranza, anche oggi. Serve convocare urgentemente un tavolo di maggioranza per valutare se ci sono ancora le condizioni per proseguire insieme”.