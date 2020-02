Scaramelli in Fortezza per parlare dello spostamento del mercato e degli investimenti in sanità

“Vuoi spostare il mercato settimanale di Siena?”. Questa è una delle questioni che è stata posta da Stefano Scaramelli, consigliere regionale e capogruppo di Italia Viva in Regione Toscana, ai numerosi senesi che erano presenti questa mattina nella zona del mercato in fortezza. Il camper delle idee di Italia Viva è arrivato a Siena e Scaramelli ha incontrato numerosi senesi.

Tra gli argomenti affrontati, oltre alla ipotesi di uno spostamento del mercato settimanale a Siena, anche gli investimenti in ambito sanitario e non solo che sono stati effettuati in Regione negli ultimi cinque anni. E anche le nuove proposte, e tra queste una proposta di legge per combattere l’abuso di alcool e l’uso di droghe.

“La partecipazione dei senesi a questa iniziativa è stata veramente straordinaria – ha commentato Scaramelli –, evidentemente in questo momento si sente la mancanza di un ascolto e di una politica che va a sentire quelle che sono le idee, le esigenze e le necessità dei cittadini. Abbiamo ascoltato quel che i senesi avevano da dirci e abbiamo raccontato quel che abbiamo fatto in Regione, gli investimenti effettuati in ambito sanitario, penso alle risorse per l’educazione e per gli asili nido o al lavoro fatto per dar vita al pronto soccorso pediatrico. Il tema del commercio è centrale nelle parole e nei desideri di tanti senesi, molti chiedono anche di arrivare ad una reale valorizzazione dell’area della fortezza e della Lizza”.