Saccardi: “Il territorio senese e la Toscana possono essere lo zoccolo duro per Italia Viva”

“Il territorio senese e tutta la Toscana sono luoghi tradizionalmente vicini a Matteo Renzi, questa è una terra che lo conosce da sempre, quindi speriamo che possano essere lo zoccolo duro per Italia Viva”. Venerdì pomeriggio è tornata a Siena l’assessore regionale alla sanità Stefania Saccardi, che ha fatto tappa al policlinico delle Scotte per la presentazione del termine dei lavori del centro trasfusionale. Saccardi ha appena lasciato il Partito democratico e ha aderito alla nuova formazione politica dell’ex premier. Con lei, ed era con lei anche venerdì pomeriggio alle Scotte, anche Stefano Scaramelli, consigliere regionale e presidente della commissione sanità e salute in Regione Toscana. Anche l’ex sindaco di Chiusi, renziano della prima ora, ha aderito ad Italia Viva: “E’ una scelta di ideali e di valori, non certo una scelta di comodo o per le poltrone”, ha detto nella circostanza Scaramelli.

Un appuntamento elettorale molto importante per i renziani sarà quello delle regionali toscane del 2020. Saccardi dà per certa un’alleanza con il Partito democratico, e quindi non crede possibile una sua, peraltro ipotizzata, candidatura a presidente della Regione: “Il candidato presidente lo deciderà il Pd in quanto partito di maggioranza relativa – ha detto – che sta facendo un percorso che anche io fino a poche settimane fa ho condiviso. Il nostro intento non è quello di andare a distruggere qualcosa, ma è quello di allargare il campo e rafforzare il centrosinistra. Italia Viva può intercettare il consenso di chi non andava a votare o di chi votava da altre parti. Non vogliamo creare problemi, vogliamo rafforzare la coalizione perché il centrosinistra riesca a tenere questa Regione”.