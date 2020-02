Mazzetti (Forza Italia): “In Parlamento chiederò chiarimenti sui lavori della Siena-Grosseto”

“Giovedì prossimo al question time in Parlamento chiederò informazioni al ministro De Micheli relativamente ai lavori sulla Siena-Grosseto. Credo che sia doveroso avere delle risposte”. Questa mattina è stata a Siena l’onorevole di Forza Italia Erica Mazzetti che ha incontrato gli esponenti forzisti locali e ha parlato di quelle che sono le problematiche aperte in questo territorio. “Abbiamo una linea ferroviaria medievale – ha detto ancora l’onorevole Mazzetti –, capisco che il raddoppio sia costoso ma non ci si deve arrendere. L’uomo da decenni è arrivato sulla Luna, credo che sia possibile anche realizzare il raddoppio della linea ferroviaria. In Toscana non esiste un piano strategico sulle infrastrutture. Scriverò anche al curatore fallimentare della fornace dell’Arbia, chiederò pure a Enrico Rossi di preoccuparsi della questione. Io abito a Prato, ma per voi senesi ci sono e sono pronta a fare il possibile per occuparmi delle vostre problematiche e questioni”.

Forza Italia guarda anche al prossimo appuntamento elettorale delle regionali, anche se in Toscana ancora manca il nome del candidato alla presidenza della Regione. E siamo ormai a marzo, con le elezioni in programma a maggio: “Siamo già molto in ritardo sul nome del candidato – ha ammesso Mazzetti – e con Giani che in pratica fa campagna elettorale da cinque anni. Credo che debba tenersi il prima possibile un incontro tra i tre leader nazionali del centrodestra che devono decidere il da farsi. Io credo che in Toscana sarebbe meglio avere un candidato moderato, chi ha idee estremiste qui non vincerebbe. Purtroppo la scelta non dipende solamente da noi”.

Gli esponenti senesi di Forza Italia hanno sottolineato tutte le problematiche vissute nel territorio. “Chiediamo una rete ferroviaria al passo con i tempi – ha detto Lorenzo Lorè – e al tempo stesso ci chiediamo se la Siena-Firenze, che spesso è ingolfata, sia assolutamente sicura”. “La fornace dell’Arbia – ha ricordato Raponi – è abbandonata da alcuni anni, c’è anche dell’amianto, è quindi pericolosa in quanto si trova a poca distanza dalle abitazioni”. “L’onorevole Mazzetti porterà a livello nazionale le criticità che sono state segnalate in questa occasione – ha affermato l’assessore comunale Clio Biondi Santi –. Il mancato completamento della Siena-Grosseto comporta criticità e vari problemi a cittadini e imprese. I lavori sono fermi da tempo, l’intervento va ripreso e velocizzato”. “Si deve porre attenzione al tema dei rifiuti nel nostro Comune – ha aggiunto Castellani –. Attualmente siamo al 46% di raccolta differenziata, dobbiamo aumentare e far crescere questo numero. A Siena ci saranno novità per la prevenzione, il riciclo e lo smaltimento dei rifiuti”.