La Uil regionale si ritrova martedì a Firenze (all’Hotel Albani dalle ore 9,30 alle 13) per fare il punto su vari argomenti di attualità. “L’ultima legge di bilancio varata dal governo – scrivono dal sindacato – ha dato risposte sbagliate per temi cruciali e strategici per la crescita del Paese. Per questo la Uil ha deciso di proseguire il suo percorso di mobilitazione nazionale con le iniziative territoriali ‘Diamo voce al Paese reale’. Non soltanto uno slogan, ma una piattaforma per dare spazio a idee e proposte su sicurezza sul lavoro, fisco, previdenza, politiche industriali, autonomia differenziata, politiche salariali, rinnovo dei contratti, riduzione cuneo fiscale, detassazione degli aumenti contrattuali, politiche sociali, famiglia, giovani, anziani, donne, ambiente, sanità, formazione”.

Scrivono ancora dal sindacato: “Sarà una grande assemblea regionale, alla presenza della segretaria nazionale della Uil, Tiziana Bocchi, e del segretario generale della Uil Toscana, Paolo Fantappiè, con interventi di delegati e delegate di tutte le categorie. Prosegue il cammino di confronto della Uil nei luoghi di lavoro e sui territori, per condividere con i lavoratori e le lavoratrici, con i pensionati e le pensionate, idee, temi e proposte per un Paese più giusto, più equo, più solidale, con il lavoro di nuovo al centro”.