Inizia la partita della giunta regionale: Simone Bezzini in pole position

Saranno quindi tre i consiglieri regionali senesi: Simone Bezzini ed Anna Paris del Partito democratico e Stefano Scaramelli di Italia Viva. Un ottimo numero, più alto rispetto al passato quando solitamente i rappresentanti di questo territorio a Firenze erano 2.

Saranno tre consiglieri di maggioranza, forti di un grande numero di preferenze ottenute. Bezzini ne ha ricevute 13.999 ed è stato il più votato in provincia di Siena ed il terzo più votato in tutta la Toscana (dopo Ceccarelli e Marras), Paris (che arriva dal mondo universitario ed è alla sua prima esperienza politica) ha ottenuto 4.598 preferenze e siederà in consiglio regionale. “La grande fiducia degli elettori mi dà l’energia per affrontare l’incarico in Regione con l’impegno di portare avanti il progetto condiviso in campagna elettorale – ha dichiarato –. Questo risultato dimostra come con progetti seri e credibili si possa ottenere il consenso dei cittadini”.

In consiglio regionale viene confermato anche Stefano Scaramelli, che con Italia Viva ha raggiunto le 4.175 preferenze. “Siena avrà tre suoi rappresentanti in consiglio regionale, così è aumentato il peso politico del nostro territorio in Regione – commenta Scaramelli –. Quello senese, avendo sfiorato il 7% e con 8mila voti complessivi, è stato il miglior risultato di Italia Viva in Toscana. Per quel che mi riguarda è importante avere avuto quasi 4.200 preferenze. Ci ho messo la faccia e ho corso senza paracadute. Un posto in giunta? E’ prematuro parlarne, la decisione spetterà a Eugenio Giani. Intanto siamo tre consiglieri del territorio, se arrivasse per qualcuno anche un posto in giunta ben venga”.

Si apre ora la partita relativa alla giunta regionale. Nella quale il territorio senese dovrebbe avere un assessore. Chi sarà il prescelto?

Due sembrano i favoriti, visto il risultato delle urne: Bezzini e Scaramelli. Il numero di voti preso da Bezzini è certamente alto, potrebbe quindi essere lui il prescelto da Eugenio Giani. In questo modo in consiglio regionale entrerebbe al suo posto Elena Rosignoli, che è arrivata terza nella lista del territorio senese con 4.315 preferenze in suo favore.

Italia Viva probabilmente esprimerà solamente un assessore regionale. Sarà Scaramelli? Quasi impossibile tuttavia pensare che il territorio senese avrà due suoi rappresentanti in giunta, quindi la presenza di Bezzini escluderebbe quella di Scaramelli.

Quasi certa sembra invece la presenza nella prossima giunta regionale di Ceccarelli e Marras, rappresentanti del territorio aretino e di quello grossetano, che alle urne hanno raccolto tantissimi consensi.

E le donne? Si vocifera delle possibilità di un ingresso in giunta di Monia Monni del Pd, di Alessandra Nardini del Pd e di Serena Spinelli di Toscana civica ecologista.