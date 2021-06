In centinaia al Toscana Pride. Sartarelli: “Approvare il ddl Zan è un dovere etico”

“Dopo venticinque anni di attesa è un dovere etico approvare questa legge”. Sono parole utilizzate da Greta Sartarelli, presidente del Movimento pansessuale Arcigay di Siena, in occasione del Toscana Pride tenutosi domenica. A Siena la manifestazione si è svolta nel giardino segreto di Camollia, contemporaneamente ad iniziative che si sono tenute in altre cinque città toscane. Non era possibile, a differenza di quanto avvenne nel 2018, organizzare parate. Il pomeriggio si è svolto con letture, dibattiti e performance artistiche con qualche centinaio di persone che hanno voluto prendervi parte.

Si è parlato, naturalmente, anche del ddl Zan. Così Sartarelli: “Il parlamento non può giocare sui nostri corpi e sulle nostre vite. Noi vogliamo questa legge e vogliamo anche molto di più. Il cammino delle libertà non si ferma”.

Qui sotto: la videointervista a Greta Sartarelli