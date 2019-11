Destra eversiva a Siena, il Comune: “Questi fenomeni non appartengono alla nostra cultura”

L’amministrazione comunale rinnova i complimenti per l’operazione svolta dalla polizia di Firenze e Siena, coordinati dalla Procura della Repubblica – direzione distrettuale antimafia del tribunale di Firenze. Da palazzo comunale affermano che “stiamo seguendo gli sviluppi dell’inchiesta e condanniamo ogni forma di estremismo politico e chiunque voglia usare la violenza. Questo tipo di fenomeni non appartengono al nostro territorio, alla nostra cultura e trovano la ferma condanna di ogni forza politica e di ogni cittadino che si riconosce nei valori della Costituzione. Abbiamo chiamato questa mattina il questore Costantino Capuano per complimentarci del lavoro svolto e del risultato ottenuto; è stata un’operazione tesa a stroncare sul nascere fenomeni che potevano essere degenerativi”.