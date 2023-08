Forza Italia, cambia il coordinatore provinciale

Cambia il coordinatore provinciale in Forza Italia. Lorenzo Lorè lascia infatti l’incarico. Il partito forzista ha dato il via a un processo di rinnovamento in tutto il territorio regionale, e sono quattro i coordinatori provinciali che cambieranno nel breve tempo in Toscana.

Lorè lascia l’incarico per dedicarsi a tempo pieno al suo nuovo ruolo da assessore comunale, con delega allo sport, della giunta del sindaco Nicoletta Fabio. Nel partito sono passati l’idea e il concetto che fosse giusto che il ruolo di coordinatore provinciale e quello di assessore venissero divisi. E assegnati a due persone distinte. Così sarà, a partire da lunedì quando verrà annunciato il nuovo coordinatore provinciale di Forza Italia. Il partito forzista ha convocato infatti per la giornata di lunedì una conferenza stampa nella sede senese in via dei rossi alla presenza del coordinatore regionale di Forza Italia, Marco Stella.