Fabio Pacciani verso la presidenza del consiglio comunale

Oltre tre ore di dibattito e di discussione ieri sera all’assemblea comunale del Partito democratico, ma nessuna decisione è stata presa. Il segretario Massimo Roncucci, che era in carica dal 2019, ha rassegnato le sue dimissioni, che sono irrevocabili, e alle sue parole è seguito un lungo confronto, che a tratti è stato anche molto acceso. Giudizio unanime è stato che uno dei motivi alla base della sconfitta alle elezioni comunali senesi sia stata l’incapacità di dare vita a un’alleanza ampia, a un campo largo del centrosinistra. Un po’ come era avvenuto a livello nazionale per le elezioni politiche del settembre scorso.

Saranno ora gli organismi provinciali del partito a dover indire la prossima seduta dell’assemblea comunale, che si dovrebbe comunque tenere entro la fine di giugno. Il regolamento prevede che il nuovo segretario debba essere scelto e votato, a maggioranza, in una delle prossime due assemblee comunali del Pd. Se così non sarà si aprirà la strada per un commissariamento del partito. L’eventuale commissario verrà deciso dagli organi regionali del Pd, di concerto con quelli provinciali.

Intanto, restando ai fatti della politica, nella giornata di domani saranno a Milano alcuni esponenti senesi di Forza Italia. Che renderanno l’ultimo saluto all’ex premier e fondatore del partito forzista Silvio Berlusconi.

Dopo la nomina dei componenti della prossima giunta comunale la discussione si sposta adesso su chi verrà scelto come presidente del consiglio comunale: pare sempre più probabile un accordo che vada a spingere verso tale ruolo Fabio Pacciani, già candidato a sindaco per il Polo Civico. Tornando alla giunta comunale, è stato spiegato il motivo per cui cultura e turismo saranno deleghe divise nella squadra di governo cittadina: questa è una precisa volontà del sindaco.

Nella giornata di oggi, inoltre, è arrivata una precisazione dell’Associazione Siena Ideale che “esprime apprezzamento per l’incarico conferito in giunta a Micaela Papi, che ha la nostra stima. Precisiamo però che l’assessore Micaela Papi, con la quale abbiamo condiviso il percorso politico della lista ‘Siena, in tutti i sensi per Nicoletta Fabio sindaco’, non è socia di Siena Ideale”.