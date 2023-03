Elezioni, ordine di scuderia: “Vietato scompattare le file”. E il centrodestra va unito con Nicoletta Fabio

“L’interesse della Lega è quello di tenere il centrodestra unito, preso atto di questo quello della professoressa Fabio è un nome che piace anche noi, assolutamente spendibile quindi accogliamo la proposta di FdI”.

Luca Baroncini, commissario regionale della Lega, risponde così ufficialmente a conclusione dell’incontro con il deputato FdI Fabrizio Rossi, coordinatore regionale del partito di Giorgia Meloni.

“Quanto successo a Massa è legato a dinamiche locali e personalistiche, ribadiamo il nostro massimo supporto a Persiani (ex sindaco di Massa,, ndr). Riteniamo che uniti potremo vincere in Regione come già avvenuto in Lombardia e che ci confermeremo anche a Pisa dove abbiamo bene amministrato e a Massa, sebbene qui correremo senza uno dei tre colleghi di coalizione. Tornando a Siena, abbiamo preso atto nei giorni scorsi della decisione di FdI e, dopo le dovute valutazioni insieme agli alleati che quello di Siena sia diventato un tema di coalizione regionale e anche nazionale, abbiamo deciso di accogliere la proposta di FdI” è la conclusione di Baroncini.

Nicoletta Fabio, insegnante in pensione, è stata rettore del Magistrato delle Contrade dal 2016 al 2018, naturalmente nel periodo in cui ha ricoperto l’incarico di massimo dirigente contradaiolo dell’Istrice mentre dal 2014 al 2016 è stata presidente del Consorzio per la Tutela del Palio.

Con la candidatura della Fabio, la corsa elettorale vede per la prima volta due donne aspirare alla carica di primo cittadino e anche tre ex priori protagonisti: oltre a Fabio anche Castagnini dell’Onda e Pacciani, già rettore del Bruco.

