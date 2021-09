Banca Mps, Letta contro la proposta del centrodestra: “Solo propaganda”

“Propaganda”, Enrico Letta, segretario del PD e candidato alle elezioni suppletive nel collegio di Siena-Arezzo, oggi presente ad un evento a Chiusi Scalo insieme al candidato sindaco per le prossime amministrative, Gianluca Sonnini, risponde alla proposta del centrodestra per fare di Banca Monte dei Paschi un terzo polo per le Pmi, insieme ad altri Istituti. “Noi facciamo gli interessi di Siena, della Toscana e dei lavoratori”, rivendica Letta.. “Per noi, su Mps, rimangono alcuni punti fondamentali: difesa dell’occupazione, no allo spezzatino, il ruolo di Siena, la forza del marchio, mantenimento presenza dello Stato”.

Altra domanda, altro argomento: “Fare di Siena la capitale europea delle scienze della vita è un’opportunità per tutta la Toscana” risponde Enrico Letta.

Poi lo scambio di sorrisi con il candidato sindaco Sonnini: “È un estremo onore averlo qui stasera – ha detto quest’ultimo-. Faremo insieme questa battaglia, lui per le suppletive, noi per le comunali”. Proprio sulla sua tornata elettorale Sonnini aggiunge: “abbiamo intrapreso un percorso importante, ci siamo aperti all’esterno riunendo tutte le forze del che credono nei valori di sinistra. La nostra operazione può essere un esempio a livello nazionale”, conclude.