Arcuri: “A fine gennaio vaccineremo i primi italiani, partiremo dai più fragili”

“Contiamo di vaccinare i primi italiani a fine gennaio”. Lo ha detto il commissario straordinario all’emergenza Coronavirus Domenico Arcuri alimentando speranze e fiducia in quanto potrà avvenire nei prossimi mesi. “Dobbiamo molto in fretta – ha detto ancora Arcuri – individuare le prime categorie a cui somministrare il vaccino e lo faremo in funzione della loro esposizione al virus e in funzione della loro fragilità. Stiamo organizzando la prima tornata, e anche le successive. Già ci stiamo occupando di organizzare la distribuzione, la logistica, devo dire molto complicata, e la conservazione, altrettanto complicata, di queste prime dosi di vaccino che arriveranno nel nostro Paese. Il vaccino dovrà essere somministrato da chi ha uno skill professionale adeguato. Inoltre il governo ha deciso che ci sia una centralizzazione del meccanismo di somministrazione. Quando ci sarà una quantità di vaccini sufficienti per tutti si potrà dire che abbiamo iniziato ad anticipare il virus. Quel giorno non è più un miraggio”.