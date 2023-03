Alessandro Bisogni: “Di sinistra alle comunali senesi ci siamo solamente noi”

Alessandro Bisogni ha presentato ufficialmente la propria candidatura a sindaco con la lista Siena Popolare, gruppo civico ma di sinistra, come ha ribadito in più circostanze lui stesso, e che in vista delle amministrative ha già ricevuto il sostegno di Potere al Popolo e Rifondazione comunista. Bisogni, che è uno dei sette candidati a sindaco in vista delle amministrative, ha parlato, in piazzale fratelli Rosselli, dove si è tenuto il primo incontro ufficiale di Siena Popolare, di quelli che sono i temi al centro della sua campagna elettorale, dalla rilevanza della cultura nella Siena del domani ai servizi fino all’attenzione alle fasce più deboli e fragili della comunità. Saranno 25 i candidati della lista civica al consiglio comunale, lista che verrà presentata la prossima settimana.

Pur essendo un gruppo di sinistra non è stato possibile, fanno sapere da Siena Popolare, un dialogo con le forze che fanno parte del tavolo del centrosinistra. “Di sinistra alle prossime elezioni comunali ci siamo solamente noi – ha dichiarato Bisogni. – Sogno una Siena sostenibile da un punto di vista ecologico, ambientale e anche economico. Una Siena che metta la cultura davanti alla necessità del turismo e nella quale vengano garantiti i diritti di tutti i cittadini. Mi auguro che nei prossimi anni siano riallacciati i rapporti con l’università, un’istituzione che deve aiutare a far crescere il territorio”.

Intanto nella giornata di oggi Italia Viva ha ufficializzato il proprio sostegno al candidato a sindaco Massimo Castagnini. Il percorso di avvicinamento a Castagnini da parte dei renziani era stato avviato da tempo e oggi è arrivata l’ufficialità con una conferenza stampa tenuta dai coordinatori provinciali Pamela Fatighenti e Paolo Cucini e dai coordinatori comunali del partito Massimo Cava e Paola Piomboni.

La spaccatura con Azione in vista delle comunali è ufficiale, ma d’altronde lo era già dal momento in cui Azione ha candidato a sindaco l’ex primo cittadino di Castelnuovo Berardenga Roberto Bozzi. “Con Castagnini c’è stato un incontro proficuo, è il candidato più idoneo per merito e competenza”, ha affermato Fatighenti. “Con Castagnini – ha dichiarato Massimo Cava, coordinatore comunale di Italia Viva – condividiamo tanti punti programmatici, come l’attenzione ai giovani, la rilevanza di un ammodernamento infrastrutturale del territorio e la necessità di andare a sburocratizzare la macchina comunale. I cittadini lo premieranno perché si tratta del miglior candidato a sindaco tra quelli in corsa”.