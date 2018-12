Siena: cosa si regala a Natale

A Siena è tutto pronto per il Natale. Mentre la città si veste a festa le famiglie vanno a caccia del regalo giusto per ragazzi e ragazze.

Da qualche anno anche qui, vuoi perchè siamo diventati una città internazionale, cresce la voglia di esprimersi correntemente in lingua inglese e come si fa? Per tutti o quasi l’unico modo di poter parlare bene in inglese, oltre le lezioni scolastiche ed i corsi pomeridiani la soluzione più ambita sono le vacanze studio.

Vacanze studio: fanno bene

La scelta delle vacanze studio inizia ad essere quella prediletta per i giovani senesi amanti dell’internazionalità che si respira in città. La vacanza studio piace per tanti motivi:

implementare le competenze linguistiche

conoscere coetanei provenienti da tutto il mondo

scoprire una nuova cultura

vivere una esperienza all’estero

passare giornate lontani dalla famiglia

Se questi sono i motivi base è anche vero che ne possono esistere tantissimi altri ma le vacanze studio al di là di tutto sono momenti di formazione intensa che garantiscono una ottima implementazione delle conoscenze linguistiche ma anche una nuova esperienza di vita per il giovane.

Le vacanze studio sono meglio di un altro dono? Indubbiamente sì. Serve poco per capirlo, basta guardare l’interessante infografica proposta da EF.

E’ bene ricordare che le vacanze studio si prenotano e si acquistano in questo periodo ma la partenza la si può scegliere: in genere il periodo di soggiorno all’estero è nei mesi compresi tra giugno e settembre.

Oltre le vacanze studio cosa regalare

Se un pacchetto vacanze studio è uno dei doni più giusti da acquistare in questo periodo: prenotazione anticipata, prezzi ragionevoli, possibilità di scelte di varie mete rendono la scelta ottima è anche vero che si possono scegliere tantissimi altri doni interessanti.

A Siena moltissimi giovani riceveranno in dono tablet, portatili, smartphone di ultima generazione. I devices e l’attrezzatura tecnologica è diventato il regalo perfetto per le nuove generazioni: i nativi digitali apprezzano tantissimo i nuovi oggetti che in questo periodo dell’anno vengono messi sul mercato.

I capi di abbigliamento di tendenza, biglietti per spettacoli e concerti arrivano immediatamente dopo e sono le scelte tipiche degli zii.

I nonni invece continuano a puntare su tanti piccoli doni tra cui i dolciumi sembra amati ed ambitissimi. Innovativo e differente specie per i più piccoli è la telefonata di Babbo Natale o anche una sua mail. Un piccolo dono che piace ricevere.

Natale solidale: la scelta senese

Se fare dei regali è sempre bello la nuova tendenza della nostra città coinvolge organizzazioni del terzo settore: associazioni ed onlus che con tanta creatività propongono pacchetti regalo dal doppio valore. Oggetti belli da vedere e da scegliere capaci di essere utili per chi li riceve ma anche per chi li dona.

La maggioranza delle associazioni ed onlus senesi per Natale mette sul mercato oggetti il cui acquisto contribuisce alla crescita di progetti come quelli legati all’accoglienza e alla solidarietà cittadina.

Anche qui la scelta è vastissima e da qualche anno è questo uno dei doni che va per la maggiore.