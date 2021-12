Trasformazione digitale: quali opportunità con i gestionali ERP?

Le aziende negli ultimi anni si sono trovate ad affrontare gli ostacoli di un mondo che cambia sempre più velocemente e, per stare al passo con le innovazioni del mercato, si sono dovute adeguare in fretta.

La trasformazione digitale che ha investito tutta la società si è riflessa anche nel settore del business, dove, mentre alcune realtà hanno saputo adeguarsi ai cambiamenti, riuscendo a ricavare interessanti opportunità commerciali da quelle che in apparenza sembravano sfide, le imprese che sono rimaste in attesa sono state invece travolte da una nuova concezione di lavoro.

Per rimanere al passo con i tempi le aziende devono quindi trovare il modo di dotarsi di una gestione agile, veloce, precisa e fluida, che gli consenta di re-investire le risorse guadagnate per rinnovarsi sempre di più.

Tra le risorse più efficienti a disposizione delle aziende che mirano alla crescita economica è possibile annoverare senza dubbio i gestionali ERP (Enterprise Resource Planning), che aiutano ad organizzare il flusso di lavoro di un’azienda, non limitandosi solamente ad immagazzinare i dati, ma ponendosi come interlocutori unici, in grado di interagire con differenti aree aziendali.

Si tratta di soluzioni come TeamSystem Enterprise, il software gestionale che interviene in materia di amministrazione finanziaria e analizza l’intero processo di acquisto e di vendita, raccogliendo documenti e interagendo con le risorse umane.

Come il gestionale ERP aiuta la trasformazione digitale

Le aziende che intendono adottare un gestionale ERP saranno supportate verso la trasformazione digitale dall’uso di uno strumento semplice ma allo stesso tempo molto potente.

Il software, infatti, permette di risparmiare tempo prezioso rendendo molti compiti completamente automatizzati ed elettronici: dall’elaborazione delle fatture fino alla loro archiviazione in cloud, dall’utilizzo della firma elettronica alla gestione dei dati nel pieno rispetto della privacy, l’ERP semplifica e ottimizza processi complessi, permettendo di concentrare le energia dell’azienda sul raggiungimento degli obbiettivi commerciali.

Il software ERP proposto da TeamSystem, poi, è particolarmente intuitivo perché da un’unica Home page permette di spostarsi tra le varie aree di intervento scegliendo man mano cosa monitorare.

Molto utile è la funzione di rilevamento analitico: il tool, infatti, è in grado di analizzare l’avanzamento del flusso di lavoro basandosi su specifici KPI, in modo da avere sempre sotto controllo l’andamento aziendale. Altrettanto utile è l’area dedicata alla formazione, chiamata Euroconference News; consultando questa sezione è possibile mantenersi aggiornati leggendo notizie, approfondimenti o analisi di settore.

I vantaggi di avere un ERP

Il gestionale ERP agevola il passaggio al digitale dell’azienda anche dal punto di vista della fiscalità: con questo strumento, infatti, è possibile inviare periodicamente le liquidazioni dell’IVA, incassare anticipatamente della fatture per ottenere maggior liquidità, gestire tutto il processo di fatturazione, firmare i documenti con la firma elettronica e poi archiviarli senza più doverli necessariamente stampare. Integrandolo con altri sistemi TeamSystem si ottiene un tool completo a 360° in grado di gestire praticamente ogni aspetto della realtà aziendale che è anche possibile personalizzare in base alle proprie esigenze.

Settori diversi richiedono funzionalità differenti, per questo motivo il software gestionale ERP è l’unico mezzo per dotarsi di un supporto cucito su misura. Tra gli altri vantaggi, poi, oltre a un grande risparmio di tempo e all’automazione dei processi, vi sono anche una ridotta possibilità di errore e l’opportunità di controllare in modo accurato praticamente tutte le aree vitali di un’impresa.