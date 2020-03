Termometro digitale: come scegliere il migliore

In tutti gli ambienti domestici non deve mai mancare un termometro per misurare la febbre a tutti i componenti della famiglia. La cassetta dei medicinali deve sempre contenere anche un termometro che rappresenta la dotazione standard per monitorare lo stato di salute in caso di malesseri e patologie in corso. I termometri digitali hanno ormai superato quelli tradizionali in vetro perché precisi e sicuri. È il modello che più di tutti coniuga la precisione di misurazione della febbre e il basso costo. La rilevazione precisa e veloce ha fatto il successo di questo termometro che restituisce il valore della temperatura corporea su uno schermo digitale.

Scegliere il termometro digitale non è così facile come si potrebbe pensare ma occorre conoscere alcuni parametri da prendere in considerazione. Vediamo quali sono in questa breve guida all’acquisto che segue.

Facile da usare

Il termometro deve essere facile da utilizzare altrimenti si ottiene uno strumento poco pratico. Per misurare la febbre, basta accendere il termometro premendo il pulsante e sistemarlo sotto all’ascella oppure in bocca. Nel giro di pochi minuti, il segnale acustico avverte che la rilevazione è avvenuta e il valore è visualizzato sullo schermo digitale. Alcuni modelli hanno un segnale acustico differente per segnalare la febbre alta.

Funzioni digitali aggiuntive

Alcuni modelli digitali hanno delle funzioni aggiuntive che possono essere interessanti da valutare. Esistono dei termometri in grado di salvare alcuni dati in memoria. Può essere utile impostare diversi profili per capire quale persona si sta misurando la febbre. Il termometro digitale salva anche i dati registrati nel corso del tempo per permettere di mantenere controllato e monitorato lo stato di salute accedendo velocemente ai valori registrati in precedenza.

Tipo di misurazione

È importante capire l’uso che se ne farà prima di acquistarlo. Chi deve usare il termometro digitale per misurare la febbre a un neonato o un bimbo molto piccolo, meglio che scelga quello con sonda flessibile per la misurazione rettale. Se il termometro è destinato agli adulti, quello sottile con sonda rigida è il più indicato che va inserito sotto l’ascella.

Design e forma

Come si può intuire dal paragrafo precedente, i termometri digitali possono avere una forma differente. Il design di un termometro digitale può essere un parametro per la scelta. Quelli per bambini hanno una forma diversa più grande quasi simile a un ciuccio. Inoltre, è spesso rivestito di materiale morbido ed è impermeabile per evitare danni nel caso in cui il bambino iniziasse a mordicchiarlo. I più semplici sono quelli sottili e in plastica dura, adatti dalla preadolescenza in su.

Prezzo

Il prezzo del termometro digitale è davvero molto basso perciò non dovrebbero esserci problemi di budget. Bastano un paio di euro per acquistare un modello valido per tutta la famiglia. Quelli con un design studiato specificatamente per i bambini piccoli e neonati restano comunque inferiori ai € 10. Il prezzo sale di un po’ per i modelli con funzioni aggiuntive.