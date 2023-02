Stampanti per ufficio: quando ricorrere al modello laser?

La stampante è ancora oggi un dispositivo fondamentale per l’ambiente di lavoro, che si tratti di un home office o di un ufficio tradizionale.

In questi casi bisogna acquistare ovviamente un modello professionale, con la possibilità di scegliere tra due macrocategorie: a getto d’inchiostro (inkjet) o laser.

Le stampanti a getto d’inchiostro sono modelli convenzionali che utilizzano le cartucce inkjet, una soluzione affidabile indicata soprattutto per volumi di stampa ridotti e l’uso di carte fotografiche per la stampa di foto e immagini. Sono macchine più economiche da acquistare, ma con un costo per copia leggermente più alto rispetto ai modelli con tecnologia laser.

La convenienza è uno dei motivi che porta alcune aziende e professionisti a preferire le stampanti laser per l’ufficio, apparecchi che impiegano i toner al posto delle classiche cartucce a inchiostro.

I vantaggi di questi dispositivi sono diversi, tra cui un’elevata velocità di stampa, molto apprezzata in alcuni contesti per aumentare la produttività e risparmiare tempo, ma anche una buona qualità nella stampa di documenti di solo testo.

Quali toner scegliere per le stampanti laser dell’ufficio?

Naturalmente, le prestazioni di una stampante laser sono strettamente connesse alla qualità del toner, che dovrebbe essere durevole e affidabile, con un ciclo di vita lungo e una resa adeguata alle esigenze aziendali.

Nella scelta dei toner laser è altrettanto importante valutare il prezzo in rapporto alla capacità di stampa espressa in numero di pagine, per capire il reale costo per copia del prodotto e prendere la decisione giusta nella scelta dei toner per la propria stampante.

Sul web è possibile trovare diverse soluzioni come quelle proposte da Lyreco, fornitore di prodotti e servizi per gli ambienti di lavoro, che sul suo store online mette a disposizione un’ampia gamma di toner per stampante laser, con l’opportunità di scegliere tra prodotti originali e rigenerati.

I primi sono indicati per necessità di stampe professionali, mentre i secondi offrono un giusto compromesso tra resa e prezzo, un’ottima soluzione per chi desidera mantenere bassi i costi di stampa e non ha esigenze di stampare un elevato numero di copie.

I toner per le stampanti laser sono disponibili in ciano, giallo, magenta e nero. In questo modo è possibile soddisfare qualsiasi necessità di stampa in ufficio, usando i toner adatti alle diverse esigenze per ottimizzare i costi, in modo analogo a quanto avviene con le stampanti inkjet.

Quando conviene usare una stampante laser in ufficio?

Negli ambienti di lavoro si ricorre spesso alle stampanti laser, nonostante richiedano un investimento iniziale più elevato.

Queste macchine convengono a chi deve stampare un volume elevato di documenti di solo testo, infatti, a fronte di una buona qualità di stampa assicurano un maggiore risparmio nel lungo termine, con la possibilità di recuperare rapidamente la spesa sostenuta per l’acquisto della stampante.

Le stampanti laser aiutano anche a ottimizzare la produttività, dato che permettono di stampare velocemente grandi quantitativi. Sono anche dispositivi affidabili ed efficienti, molto precisi nella stampa di testo.