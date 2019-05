Stampa di cataloghi cartacei: quali sono i vantaggi oggi

Non è bastato l’avvento di internet e la conseguente diffusione ormai capillare delle tecnologie multimediali per mettere in soffitta in modo definitivo alcune abitudini. Ci si riferisce in particolare al campo della comunicazione e del marketing, dove le aziende prediligono sempre più strade virtuali.

Da qualche anno, fattore ineluttabile, passa tutto dalla rete e non essere presenti sul web significa sostanzialmente andare a tagliarsi le gambe da soli. Ma a fronte di questo esistono ancora soluzioni vincenti che non possono essere tralasciate. E si parla di strumenti con forte impostazione tradizionale.

Si potrebbero citare vari prodotti, dai bigliettini da visita ai volantini di carta, ma l’attenzione in questo caso la poniamo sui cataloghi cartacei. Una necessità per ogni azienda a testimonianza del fatto che la comunicazione su carta tutto è fuorchè superata.

La stampa di cataloghi è un fattore che deve essere preso in considerazione per promuovere i propri servizi e prodotti. Ed i vantaggi lato azienda sono molteplici: su tutti il fatto di poter fornire ai propri clienti un qualcosa di materiale che rimanga presente, non quindi un documento virtuale. Il che favorirà anche il rapporto di fiducia tra cliente e la stessa azienda.

Non si deve poi dimenticare che ancora oggi ci sono tantissimi utenti che non hanno un controllo definitivo delle tecnologie multimediali e che magari sono poco avvezzi all’uso di internet. Ecco, pensare alla creazione di cataloghi cartacei è un modo efficace di rivolgersi a tutti loro con la certezza di poter centrare il target di riferimento.

D’altra parte avere un catalogo cartaceo da sfogliare sul proprio comodino può essere anche una scelta ponderata e non necessariamente dettata dalla mancanza di conoscenze informatiche. Non sono pochi gli utenti che preferiscono questo approccio e che vi si rivolgono prima di effettuare un qualsiasi acquisto.

Un catalogo stampato è una sorta di biglietto da visita, un prodotto che può essere ampiamente personalizzato per dare un’identità alla propria azienda.

Per questo la scelta di affidarsi alle migliori tipografie, con esperienze decennali nella la stampa di cataloghi personalizzati, risulta fondamentale, perchè moltissime sono le varianti che si possono ottenere per poter presentare al meglio la propria azienda: è possibile scegliere la grammatura, quindi il peso del catalogo; la tipologia di carta da utilizzare; gli inchiostri ed i colori; la rilegatura, che può essere del tutto semplice o maggiormente complessa per un prodotto esclusivo e di qualità elevata.

In sostanza si parla di uno strumento che non tramonterà mai: un catalogo di carta è un qualcosa di sempre valido per le aziende che abbiano intenzione di promuovere prodotti e servizi agli occhi dell’utente. Anche di quello che non abbia eccessiva confidenza con il mondo multimediale o che, ancora oggi, preferisca avere tra le mani un documento di carta da sfogliare prima di procedere agli acquisti.