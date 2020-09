Snam e l’impegno per la formazione, Marco Alverà: “Investire nelle scienze per promuovere la parità di genere”

Promuovere la parità di genere e sostenere la didattica e la formazione sono due degli obiettivi alla base di diverse iniziative portate avanti da Snam, azienda italiana attiva nel campo delle infrastrutture energetiche a livello globale.

L’impegno della società Snam guidata da Marco Alverà mira ad accrescere l’equilibrio di genere attraverso l’introduzione di diverse politiche.

Snam, infatti, opera in un settore che presenta tradizionalmente una forte prevalenza maschile tra tecnici e ingegneri. Ciononostante la percentuale di donne è sempre cresciuta negli ultimi anni e nel 2019 l’azienda è stata inclusa nel Gender Equality Index globale di Bloomberg.

Snam sostiene anche il mondo della formazione, sia interna sia esterna all’azienda, come spiega l’AD di Snam Marco Alverà.

“Il 70% dei mestieri del futuro – ha detto Marco Alverà di Snam – richiederanno competenze scientifiche, cioè quelle ricomprese nell’acronimo Stem (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica). La preparazione in queste aree sarà dunque decisiva per garantire un migliore equilibrio di genere nel mondo del lavoro.”

Per questo l’azienda ha deciso di stanziare una borsa di studio in collaborazione con il Politecnico di Milano e ha proposto una defiscalizzazione del 50% sulle assunzioni di donne di qualunque età che abbiano una formazione Stem, oltre a una riduzione delle tasse universitarie per le ragazze iscritte a facoltà di tipo scientifico.

All’impegno per la formazione si è aggiunta anche una recente iniziativa che va ad inserirsi nel più ampio piano di interventi nati per far fronte all’epidemia Covid-19, in particolare nella didattica.

Rispondendo a un avviso pubblico del Comune di Milano, Snam e Accenture hanno unito le loro forze per fornire 150 computer portatili a 14 istituti scolastici primari e secondari. Un’azione nata per favorire l’e-learning e aiutare i ragazzi e le famiglie più fragili, così da evitare un possibile gap formativo e garantire pari opportunità di accesso alla formazione a distanza.