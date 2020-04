Sistemi di gestione delle informazioni in azienda: a cosa serve Zimbra

Oggi più che mai è fondamentale per le aziende poter instaurare una completa collaborazione con alcune figure professionali, all’interno e all’esterno dell’impresa. Questo sia che il singolo dipendente o collaboratore sia presente alla propria scrivania, sia nel caso in cui si dedichi al lavoro agile, o comunque si trovi lontano dall’ufficio. Per risolvere questo tipo di situazioni è particolarmente utile Zimbra, un sistema open source, collaudato e sicuro, perfetto per qualsiasi necessità a livello di comunicazione di impresa.

Zimbra non è solo e-mail

Stiamo parlando di una delle migliori soluzioni open source di messaggistica e di collaborazione oggi disponibili, proposta per altro da un’azienda completamente italiana. Si tratta di un client di posta, con un ottimo filtro spam Zimbra, ma non solo. Consente infatti la completa collaborazione tra soggetti diversi, indipendentemente da dove si trovano. I componenti di un medesimo team di lavoro, eventuali collaboratori esterni, i consulenti, hanno accesso ad un ambiente condiviso sul cloud, attraverso il quale possono comunicare sotto vari punti di vista. Quindi Zimbra gestisce le e-mail, ma anche la messaggistica istantanea, la rubrica, il calendario, file e documenti di vario genere, la creazione delle singole attività.

Come si installa Zimbra

Questa è un’altra pratica comodità; Zimbra opera sul cloud, questo significa che non servono lunghe e complesse installazioni sui terminali aziendali. È infatti possibile inviare Zimbra come file di installazione binario, su Linux o su qualsiasi altro fornitore di hosting dedicato. In pochi attimi il singolo dispositivo è pronto per collaborare su Zimbra, senza la necessità di ulteriori installazioni. Per altro l’azienda che produce e fornisce Zimbra è in grado anche di offrire ai propri clienti corsi di formazione, anche per gli amministratori di sistema che intendono approfittare al massimo di questa soluzione versatile.

I servizi offerti

Come abbiamo detto ogni singola realtà può approfittare delle diverse funzionalità di Zimbra come meglio crede, aggiungendone alcune e rinunciando ad altre. Il cuore del sistema è di certo la messaggistica istantanea, che permette anche di effettuare video conferenze, con o senza l’utilizzo di software di altre parti. Inoltre Zimbra Docs consente di condividere documenti di qualsiasi formato, così come permette a tutti gli utenti di crearne di nuovi o di collaborare su quelli già disponibili all’interno dello spazio condiviso. Zimbra drive sincronizza i file condivisi, evitando così disguidi o interruzioni. Sono compresi anche moduli per il backup in tempo reale dei documenti e per la sincronizzazione delle risorse condivise.

Anche da mobile

La comodità del servizio in cloud aggiunge anche la possibilità di collaborare con gli altri componenti del team di lavoro da qualsiasi tipologia di dispositivo, sia esso fisso o mobile. In pratica volendo è possibile accedere allo spazio condiviso anche da tablet o da smartphone, utilizzando qualsiasi sistema operativo. È possibile anche la collaborazione con altre piattaforme, offrendo anche alcune funzionalità condivise con i principali sistemi gestionali oggi più diffusi e molto utilizzati in azienda. Il tutto con una importante riduzione nei costi di gestione.