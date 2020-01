Proiettori, guida alla scelta

Uno strumento antico, che da tempo ha fatto la propria comparsa e che nel tempo ha visto nascere declinazioni sempre più performanti e di qualità. Il video proiettore nasce per le sale cinematografiche e, nel tempo, è diventato di largo utilizzo anche in aule scolastiche ad esempio e finanche a casa.

Il tutto è merito del progresso tecnologico che ha dato vita a modelli di dimensioni ridotte, pratici e comodi, con tecnologie di ultima generazione. Un esempio è il modello 4K con tecnologia Hdr: strumenti che consentono di ricreare l’esperienza di un cinema direttamente nella propria abitazione.

Come scegliere un proiettore

Vediamo quali aspetti analizzare quando si procede ad acquisto di un proiettore 4k: la risoluzione in questione rappresenta l’innovazione più recente nell’ambito della videoproiezione. Se la tecnologia 4k è stata già sperimentata, da tempo, sui display, parlando di proiettori è invece un qualcosa di estremamente raro e raffinato.

La risoluzione 4 k è formata da 4.096 x 2.160 pixel per una visione assolutamente nitida delle immagini:. Quali sono gli aspetti da valutare quando si procede ad acquisto di un proiettore 4k? Esteticamente a fare la differenza sono le dimensioni ed il peso: detto che i proiettori di ultima generazione offrono performance elevatissime in questo senso, ci sono comunque modelli di dimensioni molto ridotte e dal peso limitato.

Luminosità e risoluzione

Altri due fattori che fanno la differenza sono la luminosità e la risoluzione: la luminosità si esprime in lumen e la scelta deve essere dettata dalla luce naturale presente nella stanza dove si andrà ad installare il proiettore.

La risoluzione contribuisce alla definizione delle immagini: più alta sarà e più nitide appariranno sullo schermo. Attenzione poi al contrasto ed alla rumorosità, dovuta oggi più che altro a ventole ed affini (non esistono più ovviamente i vecchi proiettori nei quali il rumore era generato dall’avanzare della pellicola).

Trattandosi di tecnologie moderne poi, a fare la differenza sarà anche la presenza di porte di connessione e tipologie di uscite: Usb, Hdmi e quant’altro possa tornare utile per godersi a pieno il proprio proiettore domestico.