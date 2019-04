Uno dei fattori principali da tenere in considerazione quando si procede all’acquisto di una stampante brother è sicuramente il costo dei consumabili (toner, cartucce, drum tamburi).

Questo è dovuto dal fatto che molto spesso le grandi aziende produttrici vendono a prezzi bassisimi le stampanti, cosi da trarne elevato profitto dalla vendita delle cartucce toner che hanno molto spesso costi che uguagliano o superano la vostra stampante.

Esistono sostanzialmente 3 tipologie di toner per stampante Brother : Originali , Compatibili e Rigenerati.

Grazie alla lettura di quest’articolo riuscirete a capire le loro differenze, vantaggi e svantaggi.

Tipologie di toner utilizzabili per le stampanti Brother

Avete appena terminato il vostro toner d’installazione (starter kit) della stampante acquistata da poco tempo e siete indecisi fra l’utilizzo di una tipologia di un toner rispetto all’altra?

Bene adesso vi spiegheremo adesso nel dettaglio tutto ciò che occorre sapere per effettare una scelta consapevole di quello che state per acquistare.

Toner Compatibili

I toner brother compatibili sono delle cartucce toner per stampanti laser prodotte da aziende terze, questa tipologia di toner è ormai quella preferita dagli acquirenti, in quanto riescono a risparmiare elevate somme, mantenendo invariate le performance di qualità e durata.

Ovviamente come tutti i prodotti ci possono essere quelli di alta e scarsa qualità, quindi il nostro consiglio è quello di scegliere un fornitore affidabile che abbiamo prodotti di buona fattura.

Ormai nel mercato di venditori di toner compatibili ce ne sono a centinaia quindi massima attenzione, per citarne qualcuno fra i migliori ricordiamo ad esempio lo store TonersShop, Prink, Ecostore, Buffetti.

Toner Rigenerati

I toner per brother rigenerati sono una buona via di mezzo fra i compatibili e gli originali.

Per la produzione dei toner brother rigenerati vengono utilizzati dei toner originali esausti, i quali vengono ripuiliti, sostituite le parti soggette ad usura e ricaricarica della polvere di toner.

Seppur i toner rigenerati siano un ottimo compromesso fra qualità e prezzo, ogni anno se ne vendono sempre meno, forse perchè gli acquirenti stanno cominciando a preferire l’utilizzo dei compatibili, in quanto i rigenerati hanno un costo piu’ elevato che si avvicina in alcuni casi all’originale.

Toner Originali

I toner Originali sono i consumabili realizzati della casa madre, essi hanno il vantaggio di avere un qualità sempre al top delle aspettative.

L’utilizzo della cartuccia toner brother originale è sicuramente la scelta migliore per chi non bada al prezzo che se paragonato alle compatibili o rigenerate è davvero molto alto.

Molte persone ancora oggi utilizzano queste tipologie di toner in quanto in passato hanno avuto brutte esperienze con i toner di concorrenza.

La garanzia della stampante Brother viene compromessa dall’utilizzo dei toner compatibili o rigenerati?

Un’altra questione poco chiara è quella della garanzia che secondo molto viene invalidata dall’utilizzo di toner non originali.

Ovviamente non è cosi, in quanto il produttore non ha il diritto di obbligare l’utilizzo della proprio marca, però è pur vero che un danno alla stampante dovuto all’utilizzo di un toner di scarsa qualità non vi farà riconoscore ovviamente il guasto in garanzia.

Per tale motivo ribadiamo toner compatibili si, ma attenzione alla qualità!