Perché utilizzare un lavapavimenti per la casa

Gli aspirapolvere con filtro ad acqua, utilizzano l’acqua come filtro, anziché sacchetti. L’acqua viene utilizzata come recipiente per filtrare e intrappolare lo sporco. L’acqua cattura la polvere e gli impedisce di rilasciarla nell’aria. I miglior robot lavapavimenti sono un investimento più ragionevole ed economico rispetto ad un aspirapolvere standard. Il sistema di filtrazione rimuove fino al 99% degli inquinanti e tutto ciò che devi fare è riempire il contenitore dell’acqua.

Gli aspirapolvere ad acqua possono essere utilizzati su diverse superfici tra cui moquette, piastrelle, legno e linoleum. Sono utili per raccogliere sia sporco umido che secco. Sono degli aspirapolvere multiuso, che possono aiutare le persone affette da allergie, perché possono eliminare allergeni e batteri, virus ei altri agenti patogeni, che sono presenti in casa.

La maggior parte di questi aspirapolvere viene fornito con accessori aggiuntivi che rendono facile la pulizia di ogni parte della casa, compresi gli angoli più difficili da raggiungere. Sono versatili e hanno un consumo energetico molto basso. L’acqua nel contenitore dovrebbe essere sostituita spesso, per liberare l’acqua dalla sporcizia e dai batteri. La semplice acqua del rubinetto è tutto ciò di cui la macchina ha bisogno per funzionare. Non è necessario acquistare o cambiare filtri o sacchetti.

Gli aspirapolvere ad acqua possono essere un po’ più costosi e possono essere un po’ più grandi e pesanti del solito, ma devi pesare questi piccoli contro, con i benefici all’aria e alle superfici più pulite nella tua casa, senza l’uso di prodotti chimici aggressivi.

Vantaggi degli aspirapolvere con filtrazione ad acqua

Tasso di efficienza del filtro: 100%

Usa la pressione dell’acqua per rimuovere batteri, virus e altri agenti patogeni

Elimina gli allergeni in casa

Sono macchine versatili in grado di pulire una serie di superfici diverse

Utilizza una quantità considerevolmente bassa di energia

Possono essere utilizzate al posto di un aspirapolvere per auto potente

Svantaggi degli aspirapolvere con filtrazione ad acqua

Bisogna continuamente sostituire l’acqua sporca con acqua pulita

Le macchine tendono ad essere più grandi e più pesanti, quindi più difficili da spostare da una stanza all’altra

Le macchine stesse sono più costose

È più difficile da usare e manovrare in aree piccole

Gli aspirapolvere ad acqua non sono adatti a tutti. Prima dell’acquisto, dovresti considerare il tuo stile di vita e le tue esigenze in termini di pulizia. Gli aspirapolvere ad acqua sono versatili e possono pulire diverse superfici tra cui pavimenti duri, moquette, piastrelle, tappezzeria, tappeti e tende.

Durante la pulizia, si dovrebbe sostituire regolarmente l’acqua sporca con acqua pulita. La maggior parte dei produttori consiglia di utilizzare acqua pulita e purificata, ma può diventare costosa e persino irragionevole. Pulire con l’acqua del rubinetto va bene fino a quando viene svuotata e riempita dopo ogni utilizzo.

Se soffri di allergie o asma o vuoi semplicemente un ambiente più pulito e più fresco, allora un aspirapolvere ad acqua è la soluzione ideale. Assicurati di guardarti intorno e leggere tutte le recensioni dei clienti disponibili prima di prendere la decisione finale.