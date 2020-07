Perché avvalersi della consulenza di un esperto in web marketing 

Ti sei mai domandato perché sia così importante avvalersi al meglio degli strumenti del marketing online?

Te lo spieghiamo noi.

Se possiedi una tua attività o sei un libero professionista avrai sicuramente toccato con mano i profondi cambiamenti che l’era digitale ha portato con sé per quello che riguarda la promozione di servizi e/o prodotti.

Questo ha fatto sì che nel settore della comunicazione si sviluppassero delle expertise precise, pensate proprio per la comunicazione online.

Come sicuramente saprai, a oggi il mondo del marketing online è complesso e stratificato. Per farsi conoscere e, soprattutto, per diventare realmente competitivi non basta più “essere online”. È necessario investire su un valore aggiunto per dare valore alla propria attività.

Qual è l’investimento giusto da fare?

È provato che avvalersi di strategie di web marketing studiate ad hoc per la propria impresa generi “maggiore conversione”, come si dice in gergo. In parole povere assumere un esperto di marketing online ti garantisce un maggiore traffico sulle tue pagine e un certo tipo di interazione con i tuoi potenziali clienti attraverso le pagine social.

Chi è un esperto di web marketing?

Uno specialista di marketing online possiede delle conoscenze specifiche del mondo digital e, solitamente, vanta ottime basi di comunicazione e marketing.

Questa figura potrà offrirti consulenze mirate su una serie di aspetti come:

Strategie di web marketing personalizzate;

Social media ed email marketing;

SEO e SEM;

Sviluppo del brand online;

Utilizzo degli strumenti di monitoraggio.

Mirko Cuneo è un esperto in web marketing che, ormai da anni, collabora con successo con tanti imprenditori e realtà sparse su tutto il territorio nazionale.

Il suo obiettivo?

Individuare la giusta strategia di marketing online più adatta a ogni esigenza, pensando insieme al cliente un piano di crescita a lungo termine.

Forte della sua lunga esperienza nel settore, Mirko Cuneo ha individuato 5 ragioni per cui al giorno d’oggi conviene avvalersi della consulenza di un esperto di digital marketing.

Te le illustriamo.

Ecco 5 motivi per cui vale la pena rivolgersi a un esperto di web marketing

Scopriamo più da vicino perché rivolgersi a un professionista del settore può essere davvero l’investimento giusto per te e per la tua azienda.

Pianifica una strategia marketing su misura per te

Per avere successo è necessario aver ben chiari i propri obiettivi. Altrimenti il rischio è quello di muoversi in modo confuso ottenendo pochi risultati o zero.

Un esperto di web marketing ti aiuta a definire i tuoi obiettivi di crescita, mettendo a punto insieme a te una strategia funzionale e che risponda all’identità del tuo brand.

Come abbiamo già accennato uno specialista di marketing online è infatti una figura dotata di ottime qualità comunicative e strategiche. Due caratteristiche molto importanti per strutturare un piano che permetta alla tua impresa di fare davvero la differenza sul panorama contemporaneo.

Ovviamente per farlo lo specialista di web marketing dovrà avvalersi di una serie di strumenti come i social media, un e-commerce o un sito web performanti.

2) SEO, Social Media e sito web

La tua immagine online equivale al tuo biglietto da visita. Un esperto di web marketing ti aiuta a migliorare le tue pagine social, ma anche il tuo e-commerce o sito web sia sotto l’aspetto grafico che performante.

Si tratta di un aspetto fondamentale per metterti in contatto con i tuoi clienti e per potenziare una strategia di marketing che tenga anche conto dei competitor.

Per esempio, la tua home page si carica lentamente?

Forse non lo sai, ma si tratta di un dettaglio importantissimo e capace di farti perdere molto traffico.

Un professionista ti spiegherà come la tua pagina potrà essere migliorata e aggiornata, anche dal punto di vista della SEO. Così da unire performance tecniche e un’ottima posizione sui motori di ricerca.

3) Contenuti di qualità

Quello che scrivi online per conto della tua azienda sono le parole del tuo brand. Una strategia di marketing che funziona deve saper coniugare i migliori tecnicismi a ottime capacità comunicative. Senza di queste non c’è avanguardia tecnologica che regga.

Come fare per distinguersi?

Punta sulla qualità e lasciati consigliare da un esperto di web marketing per individuare la giusta voce per la tua azienda.

La strategia che hai utilizzato finora non ti ha dato i risultati sperati?

Non esitare a cambiare volto e a investire sulla qualità dei contenuti. In questo modo potrai costruire un rapporto diretto con il tuo pubblico, così da renderti immediatamente riconoscibile anche dai competitor.

Questo significa non solo parole, ma anche contenuti interattivi, video e animazioni. Tutto quello che è necessario per coinvolgere il pubblico spiegando quanto il tuo brand faccia la differenza.

4) Campagne pubblicitarie online

Negli ultimi anni avrai sicuramente notato che l’avvento delle sponsorizzazioni sui social ha trasformato tutti in pubblicitari dell’ultima ora.

Vuoi ottenere risultati concreti con delle campagne online?

Non pensare di farcela da solo. Rischi di perdere tempo e soldi senza ottenere risultati reali.

Il bello di rivolgersi a un professionista di web marketing è proprio quello che sarà lui a individuare la modalità di promozione corretta. Magari intercettando una strada ancora non così battuta dai tuoi competitor.

Anche in questo caso competenze tecniche e originalità vanno di pari passo, dunque in base alle tue esigenze aziendali potrai studiare con l’esperto la strategia che meglio si applica alla tua azienda. In questo modo potrai andare a toccare il tuo target di riferimento, evitando campagne generiche che portano pochissimi risultati e un riscontro nullo in prospettiva.

Se hai un budget limitato potrai partire da piccole campagne su Facebook e Instagram, se invece hai a disposizione un budget più alto potrai anche richiedere una campagna che preveda l’utilizzo di Google AdWords o PPC.

5) Email marketing

Forse non lo sapevi ma le email sono strumento preziosissimo. Un professionista del marketing lo sa bene, per questo ti aiuterà a sfruttare il tuo database di indirizzi email per mettere a punto una comunicazione diretta e strategica con i tuoi clienti.

Un esempio. Vuoi sponsorizzare il 30% di sconto su alcuni prodotti del tuo e-commerce?

Comunicarlo ai tuoi clienti via mail è un modo immediato capace di dare riscontri molto positivi.

Ma non è finita qui. Un esperto di marketing online può anche aiutarti a mettere a punto strategie di raccolta dati per arricchire il tuo database di indirizzi email. Magari incentivando l’iscrizione al tuo sito tramite una promozione.

In base alla tipologia di attività questa strategia può essere portata avanti con tecniche diverse.

Il vantaggio?

Rispetto alle campagne online l’email marketing ha dei costi più contenuti con un ritorno molto alto dell’investimento. insomma, qualcosa su cui vale la pena di pensare.

Conclusioni

Che tu sia un imprenditore proprietario di un’azienda o un libero professionista, è importante che tu investa correttamente per far crescere il tuo business. Oggi il marketing digitale offre delle potenzialità praticamente illimitate che, come tali, necessitano di essere gestite al meglio per dare i risultati sperati.

Affidarsi a un esperto di web marketing ti esonera da questo impegno, senza il rischio di investire il denaro e tempo invano. Insieme a questa figura potrai definire i tuoi obiettivi di crescita, andando a delineare una vera e propria strategia per renderti sempre più concorrenziale.