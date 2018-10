Obesità e sovrappeso, domani consulenze gratuite e incontri alle Scotte

Obesità e sovrappeso sono un problema in continua crescita soprattutto nella società del benessere. Domani in tutta Italia si parlerà proprio di obesità e dei problemi e patologie che essa comporta.

Incontri, consulenze gratuite e distribuzione di materiale informativo alla cittadinanza: così l’UOSA Dietetica e Nutrizione Clinica dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese celebra l’ Obesity Day in programma a Siena, come negli altri centri d’Italia, domani mercoledì 10 ottobre. Dalle ore 9 alle ore 14, e dalle 14.30 alle 16, i professionisti del policlinico Santa Maria alle Scotte saranno all’ingresso dell’ospedale, nei pressi dell’edicola, per la campagna di sensibilizzazione dedicata alla prevenzione di sovrappeso e obesità, promossa ogni anno da ADI, Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica. «Informazione, conoscenza e coinvolgimento diretto della cittadinanza: è questa la “ricetta” per combattere obesità – spiega la dottoressa Barbara Paolini (nella foto), medico dell’UOSA Dietetica e Nutrizione Clinica dell’Aou Senese e vicesegretario di ADI -. La campagna Obesity Day punta annualmente a far conoscere la prevalenza, la gravità e lo stigma correlato all’obesità. In Italia, una persona su dieci è obesa, mentre il 36% della popolazione è sovrappeso (con preponderanza maschile, 45,5%, rispetto alle donne, 26,8%. Dati ADI). La prevenzione è un’arma importante per combattere l’obesità ma occorre fare molto di più. Per questo l’iniziativa si pone l’obiettivo di aumentare la consapevolezza per migliorare la qualità di vita delle persone, coinvolgendo medici, istituzioni e cittadini. Solo conoscendo la gravità clinica che l’obesità rappresenta – conclude la dottoressa Paolini – si possono superare tutti quei fattori che impediscono alle persone di ottenere il trattamento medico ottimale di cui i pazienti hanno bisogno».