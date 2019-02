Notebook: come sceglierlo e trovare il migliore

Hai bisogno di cambiare il tuo notebook perché quello attuale è ormai datato e non ti garantisce più le performance di cui hai bisogno? Se non sei un esperto di tecnologia, con ogni probabilità ti troverai in grande difficoltà nell’identificare il modello perfetto per le tue esigenze. Il portatile infatti è uno strumento molto complesso, che tutti sappiamo utilizzare ma che si caratterizza per una serie di parametri molto specifici. Per la maggior parte delle persone, capire cosa sia la RAM e in che modo influenzi il funzionamento del pc è già piuttosto complicato. Se a questo aggiungiamo tanti altri parametri come ad esempio la scheda grafica, il processore, la scheda audio e via dicendo la scelta del notebook perfetto diventa una vera e proprio impresa!

Fortunatamente, al giorno d’oggi il web ci viene in aiuto anche da questo punto di vista. In internet infatti possiamo trovare diversi siti che ci permettono di confrontare i vari modelli in base alle caratteristiche e ci offrono recensioni molto interessanti. Così, trovare i notebook migliori diventa molto più semplice e soprattutto sicuro. Non si rischia di prendere brutte sorprese o di commettere errori di valutazione, quindi si tratta di una risorsa sicuramente utilissima!

Notebook: le caratteristiche più importanti

Il primo passo per districarsi nel mare di offerte presenti sul mercato e confrontare i vari modelli di notebook è quello di individuare le caratteristiche più importanti di questi prodotti e comprenderle. Una volta che riusciamo a capire l’importanza di un determinato parametro, riusciamo a dargli il giusto peso e fare una scelta più consapevole. Vediamo quindi quali sono le caratteristiche fondamentali dei notebook.

Il processore

Il processore è sicuramente importantissimo perché determina la velocità del pc nell’eseguire le varie operazioni che andremo a chiedergli. Naturalmente, la scelta dipende dal tipo di utilizzo che fai del tuo notebook: se hai bisogno di una grande potenza, l’ideale sarebbe un processore Intel Core i5 o un i7. Se invece cerchi una via di mezzo, che ti possa garantire buone prestazioni ma che abbia un prezzo più contenuto va benissimo un i3.

La RAM

Per quanto riguarda la RAM, anche questa influenza parecchio le prestazioni del notebook, specialmente dopo qualche tempo di utilizzo. Più è ampia e maggiore sarà l’efficienza del pc, ma possiamo considerare un buon compromesso una RAM di 8 Gb. Esistono modelli con memorie anche inferiori che non sono da scartare a priori, ma è sempre bene assicurarsi che ci sia la possibilità di espandere la memoria in caso di necessità.

Memoria e archiviazione

Per quanto riguarda la memoria, oggi in commercio si trovano molti notebook dotati di SSD, che è sempre meglio di un hard disk tradizionale. Una SSD anche meno capiente ti garantirà delle prestazioni decisamente superiori ad un hard disk tradizionale quindi in caso di dubbio opta sempre per questa soluzione.

Scheda video

Per quanto riguarda la scheda video, se non hai esigenze particolari puoi tranquillamente trascurare questa caratteristica tecnica. Se il notebook ha un buon processore, la scheda video integrata andrà più che bene perché ormai sono tutte molto buone.