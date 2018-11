Marketing locale con Facebook, è possibile?

Facebook non è solo un canale social in cui poter contattare i propri amici e conoscenti. Ad oggi, infatti, offre importanti servizi di marketing a livello locale per pubblicizzare con un budget non elevato il proprio brand o nel creare pagine ufficiali sul social per mantenere e incrementare la propria rete di potenziali utenti. Ma come funziona e può essere svolto da soli?

I vantaggi di una inserzione pubblicitaria sul canale social Facebook

Il canale social Facebook sotto il profilo di strategie di marketing, è un importante strumento per le piccole realtà locali e permette di creare delle pubblicità mirate in modo molto semplice. Come? Ad esempio con le inserzioni personalizzate che compaiono ogni giorno sulla bacheca generale di ogni utente. Questa sezione, infatti, non è creata a caso ma è il frutto di parole chiave inserite dagli inserzionisti per personalizzare l’annuncio da visualizzare al suo interno in base a:

Età degli utenti. Esistono delle specifiche fasce di età che possono essere selezionate nella inserzione pubblicitaria.

E' possibile un ulteriore filtro della inserzione anche con una distinzione tra donne e uomini connessi su canale social.

Questo elemento è importantissimo e permette in automatico, di produrre una pubblicità sul canale facebook molto efficace, rendendone visibile la ricerca solo agli utenti presenti in quella area.

Ne notiamo, buone potenzialità sul canale di comunicazione soprattutto a livello locale e di una procedura molto semplice da avviare sul canale social. Tuttavia, creare una buona inserzione pubblicitaria non è un lavoro da poco e web agency a Trento e in tutta Italia, hanno le specializzazioni necessarie per puntare ad un migliore risultato. Ecco perché è importante rivolgersi a queste figure per definire il tipo di comunicazione da avviare e soprattutto scegliere quali post e con quale periodicità dovranno essere creati e inseriti sul canale social.

Vantaggi della creazione di una pagina ufficiale sul canale sociale Facebook

La pubblicità su Facebook non è basata solo sul canale delle inserzioni pubblicitarie appena analizzata e presenta anche altri utili canali per pubblicizzare le aziende a livello locale. Ad esempio, le pagine di Facebook sono un ulteriore strumento di marketing locale utilizzato ad oggi da molte aziende e che permette di avviare una pubblicità in modo naturale e non aggressivo. I clienti, infatti, sono liberi di diventare fans di una pagina cliccando sul pulsante “mi piace” ed annullare in ogni momento la propria partecipazione.

E’ poi la web agency, che ha il delicato compito di evitare che ciò accada, creando contenuti che migliorino la reputazione dell’azienda sul canale social. Tali contenuti, possono riguardare la pubblicazione periodica di notizie interessanti sul settore in cui opera l’azienda o sul territorio, permettere agli utenti di interagire e di rilasciare un commento su un prodotto o un servizio o ancora di fornire informazioni sugli orari di apertura. Nelle pagine facebook delle aziende, possono essere presenti anche delle promozioni periodiche rivolte solo ai suoi fans e canali per ricevere una assistenza veloce con l’obiettivo di fidelizzare il cliente.

Tuttavia, nulla vieta alla web agency di avviare una strategia di marketing locale combinata, che tenga conto di inserzioni pubblicitarie per creare una prima rete di contatti e di aggiornamento con contenuti nuovi e interessanti sulla pagina ufficiale social per mantenere e ampliare questa rete.