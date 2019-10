L’importanza dell’immagine coordinata nel tuo sito web

Per poter rafforzare il concetto di corporate identity, è fondamentale lavorare sulla realizzazione di un’immagine coordinata della propria attività, ovvero la possibilità di presentare l’identità aziendale in maniera coerente, determinando un’impressione positiva della propria attività nella mente delle persone, intendendo per tali non solamente i clienti finali, ma tutti gli stakeholders che entrano direttamente o indirettamente in contatto con il nostro business.

Perché è utile lavorare sull’immagine coordinata

Disporre di una forte immagine coordinata e, dunque, di una decisa identità aziendale ha un valore enorme per la crescita e la sostenibilità del proprio business. Si pensi, come ci ricordano gli esperti di WebSite X5, a quel che avviene quando si guarda un logo come quello di Apple. Ad ammirare il simbolo della sua mela, siamo immediatamente portati a pensare al modo con cui la tecnica e lo stile dell’iPhone o dell’iPad (o dei Mac!) ha cambiato il nostro modo di intendere la tecnologia.

Ebbene, c’è da scommettere che dalle parti di Apple abbiano lavorato con particolare intensità all’immagine coordinata, ovvero alla capacità di risultare coerenti, utilizzando degli elementi comunicativi che sono correlati l’uno all’altro. Una coerenza che si raggiunge mediante l’utilizzo di loghi, colori e caratteri che sono presenti su tutti i canali di comunicazione (offline e online), in maniera sinergica.

I vantaggi dell’immagine coordinata

Da quanto sopra dovrebbero risultare piuttosto chiari alcuni dei più importanti vantaggi dell’immagine coordinata, che trasmettono una forte identità aziendale e, di conseguenza, sono in grado di contribuire alla sostenibilità del tuo brand.

Un’immagine opportunamente coordinata, in altri termini, può trasmettere ideali, motivazioni e obiettivi della tua azienda nel modo migliore e più efficace, garantendo la comunicazione di una identità visiva unica, costante e chiara per la tua iniziativa d’impresa, e garantendo un’immediata riconoscibilità che, come abbiamo visto, non include solamente i canali online, quanto anche – e a volte soprattutto – quelli offline. Un buon coordinamento di immagine favorisce inoltre la percezione della tua attività come un’organizzazione che è professionale, affidabile, contemporanea.

In altri termini, conclusivi e sintetici, un’immagine coordinata presente su tutti i canali di comunicazione può permetterti di apparire più riconoscibile, accrescendo la forza del tuo brand nel tuo attuale e futuro pubblico di riferimento.

Quali sono gli elementi di una immagine condivisa

Dovrebbe a questo punto essere piuttosto chiaro come gli elementi di una immagine condivisa siano tutti quelli che possono essere collegati al tuo brand. Tra i principali, rileviamo:

logo : l’aspetto più visibile, in grado di rappresentare e differenziare la tua organizzazione dalla concorrenza;

: l’aspetto più visibile, in grado di rappresentare e differenziare la tua organizzazione dalla concorrenza; colori : se per la tua iniziativa hai scelto colori specifici, dovrai evidentemente assicurarti che il tuo sito e le comunicazioni offline rispecchino tale scelta;

: se per la tua iniziativa hai scelto colori specifici, dovrai evidentemente assicurarti che il tuo sito e le comunicazioni offline rispecchino tale scelta; caratteri : usa sempre lo stesso font, sia sulle pubblicazioni online che su quelle offline, per migliorare la coerenza del tuo brand;

: usa sempre lo stesso font, sia sulle pubblicazioni online che su quelle offline, per migliorare la coerenza del tuo brand; immagini: usa foto che possano rispecchiare l’essenza del tuo business, e che siano in grado di distinguersi per qualità e stile.

Se vuoi saperne di più, ti consigliamo di contattare una web agency esperta in corporate identity: il tuo business te ne sarà riconoscente!