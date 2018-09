La Stroke Unit delle Scotte compie dieci anni: a Siena il convegno dei professionisti

I primi dieci anni di percorso Stroke dell’Azienda ospedaliera-universitaria Senese, se ne parla in un convegno il 21 settembre. Centro didattico, aula magna, dalle 9 alle 17.30

I primi dieci anni di esperienza nella cura dell’ictus, tra analisi dei casi clinici specifici e confronto su percorsi diagnostici e terapeutici. Questi i temi principali del convegno “2008-2018: i primi dieci anni della Stroke Unit”, in programma venerdì 21 settembre, dalle 9 alle 17.30, al Centro didattico dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese. Il percorso stroke è quel preciso iter multidisciplinare di diagnosi e presa in carico dei pazienti in caso di sintomatologia neurologica acuta (ictus): una procedura tempo-dipendente, come la patologia in questione, in cui ogni passaggio deve essere ottimizzato in termini di risorse impiegate ed efficienza terapeutica. Presenti all’appuntamento professionisti provenienti da tutte le Stroke unit della Toscana per un confronto costruttivo finalizzato a una maggiore efficienza e collaborazione per i servizi offerti ai pazienti. «L’ictus è una patologia che, nel mondo occidentale, rappresenta la terza causa di morte, la seconda di demenza, la prima di invalidità – spiega il professor Giuseppe Martini, direttore della Stroke Unit dell’Aou Senese -. Per questo, il percorso stroke è stato studiato per portare il più rapidamente possibile in ospedale i pazienti con sintomatologia neurologica acuta. Il convegno rappresenta pertanto un momento importante di lavoro per una migliore collaborazione tra professionisti ed una maggiore efficienza dei servizi per l’ictus offerti ai pazienti».

Nella foto il professor Giuseppe Martini, direttore, e la dottoressa Rossana Tassi della Stroke Unit dell’Aou Senese