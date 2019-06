Investire nelle criptomonete oggi

Conviene ancora oggi investire in cripto monete? Se lo chiedono tutti coloro che non sono riusciti, a causa delle tempistiche o della fatalità, a guadagnare su questo tipo di asset in passato. Oggi in effetti guadagnare soldi con le criptomonete è ancora possibile, grazie anche alle molte piattaforma di trading che consentono di speculare in questo ambito, come ad esempio bitcoin revolution.

Differenza tra compravendita e trading online

Partiamo dall’inizio, la compravendita delle criptovalute e il trading online nello stesso mercato sono due tipi di speculazione del tutto diversi tra loro. Nel primo caso si sceglie una piattaforma che ci consente di convertire gli euro nella criptovaluta che si preferisce, sia essa bitcoin, ethereum, litecoin o una qualsiasi delle oltre 30 oggi presenti sul mercato mondale. La criptomoneta viene conservata in un portafoglio digitale, per essere usata per alcune spese particolari, o per essere invece rivenduta quando il suo valore è sufficientemente aumentato. Quando si fa trading online invece si specula sull’andamento delle quotazioni delle criptovalute, senza acquistare o vendere nulla. Nel primo caso se le quotazioni scendono non si guadagna, ma difficilmente il capitale iniziale diverrà uguale a zero; nel secondo caso si guadagna anche quando le quotazioni scendono, ma un affare andato male può far perdere tutto ciò che si è investito.

La scelta del broker più adatto

Il trading online quindi dà maggiori opportunità di guadagno, anche quando i mercati sono in discesa. Vero è però che i rischi sono maggiori, anche perché purtroppo nel mare magnum dei broker e delle piattaforme di trading c’è di tutto, dai virtuosi del settore fino alle truffe. Meglio quindi partire con il piede giusto, scegliendo la piattaforma di trading da utilizzare in modo oculato. Il primo elemento da verificare è la presenza di autorizzazioni ad operare all’interno della comunità europea, che possono essere date dalla Consob, o da qualsiasi altro organismo di controllo. Successivamente conviene sempre valutare le opinioni e le recensioni che si trovano online, la rete infatti è molto veloce a smascherare le truffe, così come a indicare i broker più interessanti e remunerativi. Trovare quello “giusto” quindi è essenziale, sia per tenersi lontani dai raggiri, sia per avere tutte le opportunità di guadagno disponibili al momento.

Un investimento per tutti

Investire nel trading online in criptovalute oggi è un importante metodo di guadagno particolarmente “democratico”. Sono infatti presenti in rete siti che permettono di iniziare la propria attività di trading partendo da capitali minimi, anche inferiori ai 100 euro. Questo permette a chiunque di investire, anche a chi non naviga nell’oro; inoltre consente di limitare gli eventuali rischi cui si può andare incontro. Questo tipo di investimenti infatti ha un elevato rischio, che può causare la perdita dei propria veri in tempi brevissimi. Chi teme di perdere il proprio capitale può utilizzare anche solo una minima parte, poniamo ad esempio il 5 o il 10%, evitando così di esporsi in modo eccessivo. Certo anche i guadagni saranno inferiori, ma poter dormire tranquilli è un vantaggio impagabile.