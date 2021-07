I migliori lavori da svolgere online

Internet offre milioni di possibilità, tra svago, lavoro e formazione è possibile fare infinite cose dalla comodità della propria abitazione. In un mondo in piena evoluzione dove il tempo viene sempre sacrificato a discapito delle famiglie poter lavorare da casa permette sicuramente di vivere una vita familiare più completa e felice.

Ovviamente non tutti i lavori possono essere svolti online ma a seconda delle proprie capacità, o della voglia di formarsi in nuovi ambiti, ci sono lavori che permettono – anzi incoraggiano – un lavoro da casa che permette anche di abbattere costi di ufficio e di mantenimento delle strutture.

Tra questi lavori possiamo citare sicuramente quello del programmatore, quello del copywriter e quello del content creator.

Il Programmatore

In un mondo digitale in cui quasi ogni strumento contiene un piccolo pc al suo interno e dove internet è quasi diventato un diritto fondamentale, il ruolo del programmatore risulta essere essenziale e molto richiesto. Di fatto per rispondere a questa richiesta sono nati molti corsi di formazione professionali online come l’Hackademy di aulab, il corso di coding che offre una formazione intensiva nell’arco di tre mesi, che nella maggior parte dei casi porta a un immediato sbocco nel mondo del lavoro.

Programmare non è semplice ma non è nemmeno difficile da imparare. Il lavoro del programmatore si basa su una conoscenza avanzata del linguaggio di programmazione e di come esso funzioni, ma la vera differenza viene data dall’esperienza, quindi la cosa più importante è continuare a programmare e realizzare software diversi.

Il Copywriter

I copywriter sono coloro che si occupano di scrivere articoli su commissione per blog o giornali online. Questo lavoro per essere svolto online non sfrutta il meccanismo del compenso orario ma si viene pagati per progetto (testi scritti) il cui compenso è spesso fissato e dipende dal numero di parole richiesto e dalla complessità dell’articolo stesso.

Questo lavoro non si presta ad essere svolto come unica attività remunerativa ma piuttosto come secondo lavoro da svolgere in base alle richieste, i compensi sono sicuramente adeguati al tempo impiegato ma ovviamente gli articoli sono limitati ed è molto faticoso a livello mentale scrivere per 7-8 ore al giorno.

Content Creator

I content creator sono coloro che sviluppano contenuti per il web. Lavorano su piattaforme come Twitch e Youtube ed è da queste che sono pagati. Questo lavoro può portare a guadagnare cifre veramente alte ma ciò dipende unicamente dal seguito riscosso e da quanto i tuoi contenuti piacciano al pubblico. Questo lavoro non va considerato come tale, ma piuttosto deve nascere come un hobby, come una voglia di condividere le proprie esperienze e le proprie passioni. Dopo anni di lavoro porta sicuramente a guadagni più o meno piccoli ma non può essere intrapreso con un’ottica di guadagno.

Lavorare online

Insomma lavorare online è possibile e in modi diversi. Può essere il tuo lavoro primario e sicuro, può essere un modo per guadagnare un piccolo stipendio extra oppure può essere una passione che con il tempo porta a dei guadagni. Internet dopotutto è un posto pieno di possibilità e la cosa migliore da fare in queste situazioni è buttarsi.