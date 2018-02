I giganti dei mari vittime delle microplastiche: l’Università di Siena lancia l’allarme

Potete trovarlo interessante o noioso, divertente o stucchevole, potete seguirlo per lavoro o per diletto, o addirittura per passione politica, ma a questo punto tutto questo susseguirsi continuo di interviste e dichiarazioni, comunicati stampa e incontri con i cittadini, nomine di assessori e ospitate in televisione, sospiri ed ipotesi sulle prossime elezioni comunali senesi vale praticamente zero. Adesso quello che contano non sono le parole, ma sono i voti che ciascuna forza politica sarà in grado di prendere alle elezioni politiche del 4 marzo, perché solo con i numeri in mano si potrà capire lo stato di salute – e