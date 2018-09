Huawei P20: un successo tecnologico in gara con il migliore i-Phone

Il Huawei P20 è stata una delle grosse novità nel settore dei cellulari per questo 2018 e per alcuni ha anche fatto concorrenza ai cellulari costosi di I-Phone. Il brand cinese di Huawei, infatti, questa volta ha conquistato tutto il pubblico per la parte fotografica di questo nuovo dispositivo, che nell’era dei selfie, delle stories e dei social è per tanti una cosa fondamentale nella scelta del telefono. Il comparto foto è ottimizzato soprattutto grazie all’intelligenza artificiale inclusa nel dispositivo, in grado di dare risultati fotografici davvero sorprendenti anche per i meno esperti.

Il costo rispetto ad i-Phone è, come ci si aspetta, decisamente più basso: si parla infatti di 500 euro circa di listino, arrivando a 450 sugli e-commerce più famosi e convenienti del web. Per comprare questo cellulare a una cifra ancora inferiore, tuttavia, è possibile partecipare ad aste online cellulari su siti specializzati. Qui dopo l’iscrizione all’asta e ai vari rilanci per la compravendita, se nessun altro fa un’offerta migliore, è possibile comprare Huawei P20 a una cifra veramente vantaggiosa molto scontata rispetto al prezzo di listino.

Caratteristiche vincenti del P20

Il Huawei in questione ha delle prestazioni fotografiche d’eccellenza derivate dalla linea Mate10. Di fronte c’è un notch standard affatto nuova, ma dietro ecco la magia: uno schermo TFT da 5,8pollici con un’alta risoluzione di 1080x2244px, con vetro 2,5d e un collegamento con funzioni d’intelligenza artificiale. Tre sensori che lavorano insieme garantiscono altissime prestazioni: l’RGB da 30megapx, il BW da 20megapx e un teleobiettivo da 8megapx. Il cellulare in autonomia riconosce 19 scenari differenti per proporre la soluzione fotografica migliore, anche con poca luce. L’i.a. interviene stabilizzando la foto.

I 4gb di RAM con 128gb di memoria interna sostiene il lavoro del telefono. Dal punto di vista della connettività: abbiamo il supporto 4G LTE con modem Cat.18, WiFi Dual Band, Bluetooth 4, GPS, NFC, GLONASS Beidou. Una porta USB Type C-3.1, ma assenza di jack audio. Il sistema operativo è un Android 8.1 Oreo, con interfaccia EMUI 8.1 e processore Hisilicon Kirin 970. Sulla parte frontale c’è il riconoscimento digitale per lo sblocco del telefono, mentre non è previsto il riconoscimento del volto. I materiali sono di qualità e il design sofisticato. Il cellulare è contenuto in due strati di vetro, ma la particolarità è il notch che “spezza” il display, che si può comunque togliere da software se non piace.

Opinioni su P20: ne vale la pena?

Il nuovo prodotto Huawei non deve essere sottovalutato perché è un prodotto di ottima qualità, capace di accontentare un pubblico ampio. Il prezzo conveniente rispetto ad altri concorrenti lo rende un prodotto davvero di successo. Questo smartphone presenta un design e un display di qualità e un sistema fotografico d’eccellenza (sul retro), che sono elementi fondamentali per tanti utenti.

Il fatto che si possa usare come pc, collegandolo a un monitor esterno lo rende pratico in particolare ai professionisti. Le uniche pecche, se proprio vogliamo, sono la fotocamera frontale che poteva essere di maggior qualità e la mancanza del jack audio, per alcuni comodo. La serie include la versione Lite di fascia media, con specifiche un po’ inferiori rispetto alle descritte, e il top di gamma Pro, con delle migliorie.