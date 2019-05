Gli strumenti tecnologici che non devi dimenticare quando parti per le vacanze!

Quando l’unica preoccupazione è cosa mettere in valigia, di solito la lista include almeno un paio di device. In questo articolo parleremo dei prodotti tecnologici che dovrai assolutamente aggiungere al bagaglio. Alcuni sono indispensabili, con altri ti divertirai di più, e tutti sicuramente ti piaceranno.

Tablet e powerbank

È praticamente impensabile partire per le vacanze senza il proprio tablet. Indispensabile per numerose operazioni utili, come navigatore se fai un viaggio on the road, o per cambiare al volo una prenotazione nel caso l’albergo scelto si riveli qualcosa di diverso da quello che ti aspettavi. Utile per prenotare delle escursioni o fare foto risparmiando la memoria del cellulare. Ma soprattutto, fedele compagno di chi controlla il lavoro anche in vacanza, e di chi non vuole rinunciare alle serie televisive neanche a migliaia di chilometri di distanza da casa.

Di pari passo con il tablet, è impensabile partire senza una o più powerbank, che nella maggior parte dei casi vengono utilizzate già in aeroporto. Ne esistono di diversi modelli, piccole da stare in una borsetta, più grandi e con la capacità di ricaricare più devices, tutte in ogni caso essenziali in caso di emergenza. Questi tuttavia non sono gli unici gadget di cui potresti aver bisogno, se vuoi una panoramica più completa leggi questo articolo di portale siviaggia.it e scoprirai un sacco di oggetti utili e divertenti.

E-reader

Tanto per i lettori accaniti, quanto per chi si limita ad acquistare l’ultimo bestseller per ammazzare il tempo in spiaggia, un lettore di e-book è sicuramente uno degli oggetti must della valigia di ogni vacanziere. Con un peso che non supera mai i 300 grammi, gli e-book reader hanno migliorato sensibilmente la vita dei lettori, sia dal punto di vista del peso del bagaglio, sia perché consentono di acquistare nuovi libri direttamente dal dispositivo. In questo modo non si rimane mai a bocca asciutta, e poi si tengono in una sola mano! Inoltre, la maggior parte dei dispositivi oggi in vendita presenta molte comode funzioni, come la retroilluminazione per leggere al buio, la resistenza all’acqua e, non ultimo, il fatto che la batteria sia in grado di reggere quasi per tutto un giro del mondo.

Lo smartwatch

Mai senza, per sportivi e non. Gli smartwatch presentano molte funzionalità davvero utili per chi va in vacanza. Gli escursionisti approfitteranno del gps per orientarsi, gli sportivi del contapassi, del calcolo delle calorie e del rivelatore del battito cardiaco per sapere se il loro allenamento è completo. Gli appassionati di tecnologia apprezzeranno la possibilità di leggere le email o le ultime notizie anche in mezzo al mare. Inoltre hanno batterie durevoli, ingombrano pochissimo, e i loro schermi sono ottimizzati per offrire il massimo dell’esperienza nella visualizzazione. Per sapere qual è il migliore smartwatch, visita LaTop10.it e scopri quali sono i modelli più raccomandati del 2019.

La GoPro

La famosa foto e videocamera sportiva, e tutti i prodotti simili, sono utili soprattutto per rivivere le proprie vacanze una volta tornati a casa guardando foto e video da una prospettiva insolita. A differenza dei droni infatti, le gopro sono facili e leggere da trasportare e possono andare praticamente ovunque. Rispetto agli smartphone e alle normali fotocamere offrono inoltre il vantaggio di poter essere montate direttamente addosso, lasciando libere entrambe le mani. Inoltre, i diversi modelli sono resistenti all’acqua e alle basse temperature, per riprendere scenari magnifici durante le immersioni e le discese in montagna. Un ulteriore vantaggio è dato dal fatto che gli ultimi modelli offrono immagini e video di altissima qualità, e quindi trovano ampio utilizzo anche nelle situazioni professionali.

Tecnologia e vacanze binomio vincente!

La tecnologia ha davvero migliorato le esperienze di viaggio. Con pochissimo ingombro ora è possibile partire portando con se un numero illimitato di libri e dispositivi di livello professionale per fare foto subacquee, lavorare o pagare le bollette anche su un’isola deserta, orientarsi anche nei percorsi più impervi. Non ultimo: chiedere soccorso in caso di necessità.

Quali che siano le esigenze, non si può negare l’impatto positivo dei prodotti hi-tech, che sono sempre più funzionali e comodi da usare anche per gli utenti meno esperti. Non resta che partire!