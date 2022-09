Gli step necessari per scegliere l’auto dei sogni

Il prezzo è un elemento fondamentale da considerare con attenzione prima di acquistare una vettura, ma non è il solo.

Per una prima valutazione può essere estremamente utile scorrere il catalogo auto nuove, dal quale trarre ispirazione, potendo disporre di tutti gli elementi che spingono verso una specifica scelta.

C’è chi considera l’acquisto di un’auto nuova, e chi non disdegna esaminare anche le opportunità e le proposte che arrivano dal mondo dell’usato, per entrambi è essenziale procedere step by step.

L’alimentazione, per quale propendere

Nel valutare la scelta della nuova vettura vanta una posizione di spicco l’alimentazione, soprattutto ora che la transizione ecologica ci spinge verso soluzioni amiche dell’ambiente, come le auto ibride e quelle a trazione elettrica.

Oggi che i motori termici a scoppio, benzina e diesel procedono dritti sulla strada della dismissione, è importante acquistare auto che non perdano valutazione nel tempo. La Commissione Europea ha, infatti, fissato per il 2035 l’anno in cui le auto a benzina, diesel ed endotermiche in generale non potranno più essere vendute.

La novità, contenuta nel pacchetto Fit-for-55 della Commissione europea, è un passo avanti importante a favore dell’ambiente, una trasformazione che potrà essere tale dopo il supporto favorevole dell’Eurocamera e del Consiglio e rivoluzionerà il mercato dell’auto.

Listino prezzi fra promozioni e offerte

Poter consultare il listino delle auto, aggiornato automaticamente dagli esperti di settore, consente di apprendere informazioni sulle novità, perfettamente suddivise e ordinate per marca, modelli, allestimento e fasce di prezzo, e fruire di tutte le promozioni e offerte proposte dal mercato.

Grazie ai listini si possono selezionare le varie tipologie di vettura, impostando la fascia di prezzo desiderata, e soprattutto confrontare le caratteristiche delle auto.

Un aiuto fondamentale arriva dalla lettura della scheda tecnica della vettura, che raggruppa informazioni su dimensioni, prestazioni, consumi, potenza, emissioni e tanto altro ancora.

Step by step, che cosa considerare per mettere a segno l’acquisto migliore

Per mettere a segno l’acquisto adeguato è bene procedere passo dopo passo, tenendo in stretta considerazione i dettagli tecnici della vettura e quanto la si utilizza, se ci si muove prevalentemente sui circuiti urbani o extraurbani, quanti chilometri si percorrono in un anno, e di quale coppia motore-potenza si ha necessità.

Nella scelta del modello adeguato è bene avere la certezza di quali sono i sistemi di ausilio alla guida proposti di serie, e quali optionals può essere utile aggiungere, per garantirsi una guida sicura e confortevole. L’analisi tiene in esame la sicurezza ma deve essere parametrata ai costi, perché di ogni dispositivo è bene valutare l’importo, che influenza irrimediabilmente il budget, e avere la certezza che l’aggiunta di un dispositivo sia realmente necessaria.

Una volta che si è appreso il prezzo definitivo della vettura, non resta che soppesare le modalità di acquisto, considerando se si intende procedere con la classica soluzione in contanti, oppure fruire delle comode rate di un finanziamento, o ancora procedere sfruttando le potenzialità di un noleggio a medio/lungo termine o di un leasing.

Acquistata la vettura, dopo aver firmato un regolare contratto, non resta che passare all’immatricolazione del veicolo presso l’ufficio provinciale della Motorizzazione Civile (UMC), e alla successiva iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico (PRA).