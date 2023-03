Gli NFT si trovano anche al supermercato: Bennet lancia il programma Bennet NFT Club

Gli NFT, Non Fungible Token, si stanno diffondendo sempre di più dopo il boom verificatosi nel 2021. Si tratta di “oggetti” digitali unici, che si possono acquistare e scambiare. Inizialmente solo il mondo del gaming si è interessato a questo particolare tipo di gettoni virtuali, in seguito utilizzati anche nel campo dell’arte. Oggi gli NFT approdano nella GDO, grazie alla proposta di Bennet.

Un NFT è una sorta di gettone, token appunto; nati nel 2014, ogni gettone permette di accedere a un contenuto unico, che può essere un’opera d’arte, un contenuto multimediale, il biglietto per un concerto e così via. Il valore economico di un NFT varia nel tempo e il fatto di essere unico e insostituibile consente di scambiarlo o venderlo ad altre persone. Il successo è cominciato nel corso del 2017, quando alcuni gamer hanno cominciato a scambiarsi i Cryoptokitties, NFT di cuccioli di gatto che si possono allevare e rivendere. Le quotazioni degli NFT dei gattini hanno superato valori incredibili, tanto da rendere noto il supporto tecnologico stesso che ne ha permesso l’esistenza. Come ci racconta l’infografica di Bennet, successivamente è stata la collezione di Bored Ape Yacht Club a riscuotere grandissimo successo; si tratta di opere d’arte digitali su NFT, che rappresentano immagini fumettose di scimmie annoiate.

Gli NFT si rivolgono ovviamente a un pubblico giovane, al consumatore di domani. Ma dobbiamo precisare che l’accesso degli NFT al mondo dell’arte ha avvicinato a questi nuovi token persone di ogni età. Bennet ha quindi pensato di inserirsi in questo nuovo strumento digitale, proponendo una piattaforma di loyalty ad esso dedicata. Si tratta della prima volta per il mondo della GDO italiano, che molto probabilmente sarà imitata anche nel prossimo futuro da altre catene oltre a Bennet. L’idea ora è “ristretta” a un club a premi, completamente dedicato agli NFT. Ristretta si fa per dire, perché tutti coloro che possiedono una tessera del club Bennet possono prendervi parte. Si tratta in sostanza di un concorso, che mette in palio tre diverse tipologie di NFT, il cui valore nominale può essere solo stimato, in quanto può ampiamente variare nel corso del tempo.

Chi teme i concorsi e le raccolte premi della GDO in questo caso non si deve preoccupare: non ci sono bollini da accumulare, non serve fare una spesa da centinaia di euro per poter prendere parte al concorso. Anche sotto questo punto di vista si tratta di una proposta del tutto originale; in pratica fino al 31 marzo 2023 è possibile accedere al concorso “Bennet NFT club” iscrivendosi sul sito della catena di supermercati e scegliendo il concorso cui partecipare; chi non possiede una carta fedeltà Bennet la può richiedere gratuitamente sia online che presso i supermercati. Sono poi disponibili tre diverse tipologie di accesso al concorso, attraverso tre differenti NFT: Platinum, Gold e Silver. Ogni partecipante al concorso riceverà una shopping bag di IED e un buono spesa Bennet, inoltre potrà partecipare all’estrazione di NFT, svincolati a partire dal 15 aprile 2023.

Il documento di acquisto del singolo NFT consentirà ai vincitori di ritirare il premio, che sarà poi inviato al loro wallet digitale. Al momento dell’iscrizione è possibile sia indicare l’indirizzo del wallet che già si possiede, sia attivarne uno grazie a MetaMask. Una vera e propria rivoluzione nel mondo dei concorsi e delle raccolte premi della GDO italiana.