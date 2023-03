Finanziamento da 2,5 milioni a Rino Rappuoli assegnato dalla ERC per la ricerca su vaccini e anticorpi monoclonali dentro TLS

Un nuovo prestigioso finanziamento per Rino Rappuoli: Nuovo ERC Advanced Grant per Rino Rappuoli. Il prestigioso finanziamento è stato assegnato dall’European Research Council (ERC) al microbiologo di fama internazionale, già coordinatore scientifico del MAD Lab di Toscana Life Sciences e Direttore scientifico della Fondazione Biotecnopolo di Siena, per portare avanti un progetto di ricerca dedicato allo sviluppo di nuovi anticorpi monoclonali e vaccini contro SARS-CoV-2, sia varianti già note del virus sia varianti che potrebbero svilupparsi in futuro. L’attività di ricerca sarà condotta presso la Fondazione Toscana Life Sciences (TLS), nel ruolo di host institution. Il progetto dal titolo Proactive, acronimo di “PROposing Action to ConTrol and Impede betacoronaVirus Emergencies”, si concentrerà sullo studio di anticorpi monoclonali umani a scopo sia profilattico sia terapeutico come risposta al virus SARS-CoV-2 nelle sue varianti, per combattere i coronavirus che potrebbero rivelarsi pericolosi e per i quali attualmente non esiste ancora nessuna soluzione efficace. Il nuovo progetto ha una durata di cinque anni e verrà finanziato con circa 2.5 milioni di euro.

Il secondo Grant a Rappuoli si aggiunge a quello assegnato nel 2018 sempre dall’European Research Council, che aveva riconosciuto allo scienziato senese un finanziamento di 2.5 milioni di euro per il progetto vAMRes (Vaccines as a remedy against Anti-Microbial Resistance) – “Isolation and screening of human monoclonal antibodies against AMR for therapy and for discovery of novel vaccine antigens” con l’obiettivo di sviluppare anticorpi monoclonali e vaccini in grado di rispondere alla resistenza batterica agli antibiotici. Rino Rappuoli è uno dei 64 scienziati che quest’anno hanno ricevuto un ERC Advanced Grant nell’area delle life sciences (uno dei 218 vincitori su 1650 progetti candidati in tutte le aree).

“Sono onorato di ricevere questo ERC Advanced Grant, un riconoscimento internazionale della qualità della ricerca che già si svolge qui a Siena e, in particolare, presso TLS – afferma il Prof. Rino Rappuoli, coordinatore scientifico presso il MAD Lab di TLS e Direttore Scientifico della Fondazione Biotecnopolo di Siena – Personalmente lo considero una conferma del fatto che stiamo andando nella direzione giusta nell’affrontare importanti sfide di salute pubblica, così come individuato dall’Europa. Per la ricerca scientifica il virus SARS-CoV-2 che ci ha messi in ginocchio tre anni fa è ancora importante oggetto di studio e di analisi. In particolare, per una strategia contro il COVID19 è ora il momento di passare da un approccio reattivo a uno proattivo e ciò sarà possibile soltanto continuando a investire e a impegnarsi nella ricerca”.

“Siamo sinceramente grati al dottor Rino Rappuoli, che con questo secondo Grant permette ancora una volta alla nostra Fondazione di poter potenziare la propria attività – commenta il Presidente di TLS, Fabrizio Landi – Si tratta di un riconoscimento che valorizza la qualità della ricerca italiana e mette, ancora una volta, il nostro Paese, la nostra regione e un territorio, come quello senese, ricco di una lunga tradizione scientifica, al centro della ricerca internazionale, capace di contribuire in maniera determinante alle principali sfide di salute globali”.

“PROACTIVE è un progetto molto ambizioso al quale TLS contribuirà con un ruolo fondamentale, quello della host institution, che mette a disposizione know-how, piattaforme tecnologiche e laboratori e che vedrà costituirsi un nuovo team di ricerca dedicato – commenta Andrea Paolini, Direttore Generale di TLS – Quattro Advanced Grant ricevuti complessivamente sono un risultato significativo per TLS, frutto di un percorso avviato da anni e rappresentano la riprova delle tre anime della Fondazione: ricerca scientifica di alto livello, valorizzazione della ricerca anche sul fronte dell’applicazione industriale e ruolo di TLS come facilitatore di sistema”.

Un nuovo riconoscimento, quello a Rino Rappuoli, che si aggiunge ai tre ERC, per un totale di oltre 10 milioni di euro che, negli anni, attraverso l’European Reserch Council hanno sostenuto altrettante attività di ricerca che sono state sviluppare all’interno di TLS: il Progetto OMVac (e relativo PoC – Proof of Concept) per la creazione di un nuovo ceppo batterico (“Vaccinobacter”) per la produzione di vaccini multivalenti contro malattie infettive e tumori; il Progetto vAMRes per la realizzazione di anticorpi in grado di rispondere alla resistenza batterica agli antibiotici e il progetto VACCIBIOME volto a investigare il ruolo del microbiota intestinale sull’efficacia di vaccini antitumorali.