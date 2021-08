Economia: tutto quello da sapere sulle azioni Tesla

Le azioni Tesla hanno subito negli ultimi due anni un forte incremento di valore, facendo la fortuna degli investitori che hanno deciso di puntare su questa azienda.

Il problema degli investitori è capire se le azioni della casa produttrice di automobili elettriche continueranno a crescere nei prossimi mesi o avranno un crollo verticale che causerebbe ingenti perdite economiche ai possessori delle azioni Tesla.

Bisogna quindi valutare con attenzioni quali possano essere i vantaggi di mantenere, acquistare o vendere questi determinati titoli.

Perché mantenere o acquistare le azioni Tesla?

In quest’ultimo periodo sono stati numerosi i motivi che hanno spinto le persone a continuare ad investire in questa azienda e a mantenere il titolo piuttosto che venderlo.

In particolare, l’impresa automobilistica è in continua ascesa, infatti sono numerosi gli investimenti che sta effettuando per costruire nuove fabbriche che consentiranno di produrre veicoli sempre più all’avanguardia. Lo scopo è quello di conquistare il mercato delle vetture elettriche.

Inoltre, grazie ai dati degli ultimi mesi, si può affermare che il fatturato della Tesla è di gran lunga aumentato rispetto a quello degli scorsi anni.

In definitiva, anche se in questa fase può risultare molto oneroso entrare in possesso di titoli Tesla (il valore attuale è di circa 700 dollari), sembrerebbe ancora conveniente procedere all’acquisto. Invece, per chi possiede già queste azioni il consiglio è di attendere e monitorare con attenzione i movimenti del mercato.

Perché vendere le azioni Tesla?

Il bello e il brutto di questi tipi di investimenti è che non è assolutamente facile capire quale sia l’andamento delle azioni.

Per quanto riguarda Tesla si può affermare che il valore delle azioni, in questo momento storico, sono sopravvalutate se messe in relazione con il fatturato annuo dell’azienda.

Tutto ciò, potrebbe far pensare che possa esserci un crollo improvviso del valore. In realtà, bisogna considerare che l’azienda sta investendo in un settore nuovo ed in continua evoluzione.

Da ciò si può dedurre che la Tesla ha ancora molto potenziale da esprime, ma chi non dovesse vendere le proprie azioni in questa fase potrebbe ritrovarsi a dover aspettare numerosi anni per veder risalire il valore del titolo.

Naturalmente bisogna considerare che prima o poi dovrebbe esserci una svolta importante, ovvero la vendita maggiore di veicoli elettrici nei confronti di quelli alimentati con le ormai passate tecnologie.

Gli investitori che hanno acquistato le azioni prima del forte aumento di valore possono prendere in considerazione in questa fase la possibilità di vendere visto che il guadagno potrebbe essere importante.

Quali sono le previsioni per il 2021?

Nonostante sia presente in molti la paura che prima o poi possa esserci una bolla finanziaria che faccia precipitare il valore dei titoli Tesla, la maggior parte degli investitori continua a consigliare di puntare fortemente sulla casa automobilistica.

A rafforzare questo pensiero c’è da considerare che Tesla è riuscita rapidamente e senza alcun problema a recuperare dallo scivolone finanziario causato dalla pandemia di Corona-virus.

Le previsioni degli azionisti più ottimisti dicono che nel corso dei prossimi cinque anni il valore del titolo Tesla raggiungerà la quota di quattromila dollari. Prevedono anche che l’impresa sarà non solo in grado di sbarazzarsi con facilità della concorrenza nel campo delle automobili elettriche, ma anche di affermarsi in altri settori.

Infatti, in molti sostengono che l’azienda sia anche una produttrice di software legati a sistemi di produzione ed installazione di sistemi in grado di produrre energia pulita.

I titoli Tesla stanno sempre più attirando l’interesse degli investitori, anche di quelli meno esperti. È doveroso però ricordare che non è facile destreggiarsi nel mondo della borsa ed è quindi consigliabile muoversi attraverso il consiglio degli esperti per chi si trova alle prime armi.