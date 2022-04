Creare un Sito Web con Wix: Conviene?

Vale la pena creare un sito con Wix? Per rispondere a questa domanda dobbiamo necessariamente fare un passo indietro e spiegare cos’è realmente un sito web. Per qualcuno rappresenta un biglietto da visita tecnologico in modo da raggiungere potenziali clienti a livello mondiale, mentre per altri coincide con uno strumento di vendita, pensiamo agli e-commerce, che sono dei veri e spropri shop online.

A cosa serve davvero un sito web?

Per entrambe le tipologie di siti e per diverse aziende Wix risulta essere uno strumento comodo, pratico ed economico per portare online la propria attività. Dall’altro, tuttavia, come ben spiegato tra le recensioni approfondite di Wix.com, è un mezzo che permette di creare un sito web senza conoscenze di programmazione. In tal modo il web è una realtà che diventa alla portata anche di imprenditori che non hanno conoscenze tecniche sulle modalità di creazione di un sito, essendo un editor intuitivo e facilmente utilizzabile, per la costruzione di un sito a misura di ogni specifica azienda.

Il mercato è libero e le scelte sono personali

Da quando si è verificata la crescita impetuosa dell’eCommerce e le vendite si sono spostate maggiormente in rete tantissimi imprenditori hanno sentito il bisogno di avere un sito web. In Italia esistono migliaia di attività, aziende e imprese con volumi d’affari e mercati differenti, motivo per cui Wix sembra rispondere ad una specifica nicchia in modo più che efficace. Per molti quindi l’editor standard rappresenta il modo più conveniente per avvicinarsi al web marketing.

Bisogna pensare al proprio business

Dopotutto quando ci accingiamo ad acquistare un nuovo paio di pantaloni possiamo scegliere di rivolgerci al mercato del vintage, al pronto moda fast o alle case di moda extra-lusso con la massima libertà, giusto? Ebbene anche nel mercato dei siti web il consumatore oggi è libero di scegliere dove rivolgere le proprie scelte imprenditoriali a seconda del budget di cui dispone e delle decisioni interne in termini di business. Un sito web con Wix rappresenta la scelta aziendale che permette di avvicinare il proprio business al mondo digital, senza supportare eccessivi costi e riuscendo ad ottenere, comunque un sito personalizzato grazie alle numerose estensioni di personalizzazione presenti nell’editor.

Hai deciso di avviare un’attività?

In altre parole quando decidiamo di avviare un’attività online abbiamo sempre dinanzi diverse opzioni che dobbiamo valutare in base al nostro caso specifico, ai nostri obiettivi e al nostro piano di crescita. Dunque Wix può essere agevolmente inserito in un progetto imprenditoriale tanto quanto un sito web customizzato e prodotto su misura come un abito sartoriale. L’importante non è tanto il tipo di mezzo con cui ci dirigeremo verso l’obiettivo di crescita ma la qualità delle nostre decisioni in termini di strategia, business e crescita.

Creare un e-commerce

Wix risulta essere un buon editor anche per la creazione di shop online, in quanto permette di creare un catalogo suddiviso nelle diverse sezioni di interesse, potendo anche effettuare dei raggruppamenti strategici delle diverse sezioni, in modo da rendere il sito di facile consultazione per l’utente.