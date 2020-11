Cosa sono le VPN e dove trovare le migliori gratuite

Cos’è una VPN e a cosa serve?

Attualmente sono molte le persone che si pongono domande sulla VPN: cosa è, quali sono le sue funzionalità? La prima cosa da sapere a riguardo è che stiamo parlando di una Virtual Private Network.

VPN è quindi l’acronimo di questo termine, mentre la traduzione letterale è “rete privata virtuale”. Nello specifico, abbiamo a che fare con un particolare servizio, al quale possono accedere tutti, che consente di navigare online proteggendo la propria privacy.

Al giorno d’oggi, proteggere la propria privacy è un obiettivo sempre più diffuso. Questo accade proprio perché i numerosi cybercrimini, messi in atto di recente, hanno causato danni e disagi a tante persone.

Conoscere le funzionalità di una VPN, e cosa è, ha portato molte aziende, professionisti e privati ad adottare questa soluzione per aumentare la propria sicurezza informatica.

Crittografia dei dati di navigazione e combio dell’IP: le funzioni delle VPN

Queste reti private sono molto efficienti e si basano sull’uso di uno speciale software che si comporta come una sorta di “tunnel” crittografato. In pratica, quando si avvia la navigazione tramite queste reti, ogni dato, sensibile e non, passa all’interno di questo “tunnel” e ne esce criptato.

In questo modo, si rende la vita difficile agli hacker e a qualunque malintenzionato: anche se qualcuno decidesse di rubare alcune informazioni personali, non potrebbe decifrarle.

Sempre parlando di VPN e cosa è, dobbiamo dire che usare una Virtual Private Network significa altresì poter nascondere il proprio indirizzo IP ed eludere alcuni geoblocchi. In altre parole, queste reti non permettono a nessuno di capire la geolocalizzazione dell’utente che ne usufruisce.

Perciò, consentono di accedere a siti di altre parti del mondo, che in genere risulterebbero bloccati e inaccessibili dall’internauta, proprio per via della sua posizione geografica.

Insomma, capire quali sono le caratteristiche di una VPN, e cosa è, può aiutare tutti noi a proteggere la nostra privacy e a navigare con una maggiore sicurezza informatica.

È una soluzione valida per aziende e professionisti, ma anche per tutti coloro che amano lo shopping online, il gaming e lo streaming. È l’ideale persino per chi ama viaggiare e vuole connettersi senza pensieri alle reti Wi-Fi pubbliche.

Le migliori VPN: ecco i provider più famosi e noti

Ad oggi non sono pochi i provider di VPN che offrono la navigazione gratuita tramite queste speciali reti a favore della privacy e della sicurezza informatica. Ognuna di esse può proporre funzionalità aggiuntive, permettendo così a chiunque di trovare esattamente ciò di cui ha bisogno.

Uno dei servizi migliori è proposto sicuramente da Surfshark. Questo provider propone un servizio premium a un prezzo accessibile, che può essere provato gratis per 30 giorni. È un provider adatto ad ogni tipo di utente.

Si mette dalla parte del cliente, spiegando ad esso le funzionalità della VPN e cosa è meglio fare per poter fruire di interessanti vantaggi (ad esempio risparmiare durante lo shopping).

Oltre a questo servizio, sul web non mancano altre soluzioni: da ProtonVPN a Hotspot Shield, da TunnelBear a hide.me, fino ad arrivare a Opera. Ognuno di questi provider offre una navigazione veloce, sicura e protetta.

Dopo aver approfondito sui siti di questi VPN provider, non sarà difficile trovare l’opzione migliore in base alle proprie abitudini di navigazione.

Pertanto, non resta che affidarsi alla tecnologia di queste reti private per proteggere la nostra privacy e aumentare i livelli di sicurezza informatica mentre usiamo il World Wide Web.