Coronavirus e didattica a distanza: la formazione online

Con l’esplosione dell’emergenza conseguente alla pandemia di coronavirus è emerso con forza come la formazione online sia non solo una necessità, ma un dovere a tutti gli effetti stabilito dall’ apposito decreto legge emanato dal governo. L’obbligo di quarantena impone l’adattamento a nuove regole, fra le quali spicca appunto il ricorso a piattaforme virtuali per quanto riguarda la didattica di ogni ordine e grado.

Scuole e università sono tenute a proseguire le lezioni sfruttando il metodo dell’e-learning, tramite apposite piattaforme sulle quali si svolgono lezioni di gruppo in tempo reale. Mai come in questo momento, dunque, la formazione a distanza svolge un ruolo cruciale e insostituibile nell’acquisizione di competenze specifiche, permettendo a tutti di continuare ad accrescere la propria istruzione e cultura in totale sicurezza.

Al di là della situazione attuale, che stabilisce isolamento fra studenti e docenti, vi sono numerosi vantaggi nell’impiego della formazione online. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Formazione a distanza, i vantaggi della didattica online

Al di là del particolare e delicato momento storico di cui tutti siamo protagonisti, si può affermare senza dubbio che la formazione online presenta numerosi vantaggi sotto molteplici punti di vista. È un dato di fatto che i moderni e frenetici stili di vita consentono poca flessibilità circa l’organizzazione del proprio tempo.

Ogni impegno che presuppone uno spostamento fisico, come nel caso di lezioni in loco, implica il dover tenere conto di una serie di variabili: traffico, problema parcheggio, mezzi pubblici non sempre efficienti, con notevole dispendio di energie fisiche e mentali.

La didattica a distanza tramite corsi online, invece, consente il massimo della comodità e della libertà nell’organizzazione del proprio tempo, necessitando soltanto di un PC (tablet o Smartphone) e di una connessione internet per seguire corsi e lezioni. I contenuti, inoltre, possono essere fruibili un numero illimitato di volte, con la conseguente sicurezza di non aver perso nessun concetto importante illustrato dal docente.

Altro vantaggio indiscusso delle piattaforme di e-learning è poi il risparmio prettamente economico: niente più trasferte per i dipendenti né allontanamento da casa per gli studenti “fuori sede”.

E-learning, tutti i punti a favore della formazione a distanza

I vantaggi della didattica online sono numerosi e ognuno di essi necessiterebbe di molte e

interessanti osservazioni. Per offrire una panoramica più ampia possibile circa tutti i pro dell’e-learning, la soluzione migliore è ricorrere a un elenco schematizzato.

Contenuti condivisibili e abbattimento delle distanze;

Massima gestione e ottimizzazione del proprio tempo;

Materiale online riconsultabile in ogni momento;

Risparmio economico e abbattimento dei costi legati alla formazione tradizionale;

Verifiche online per monitorare il proprio apprendimento;

Contenuti facilmente fruibili e costantemente aggiornati.

E questo al di là della situazione attuale di emergenza dovuta alla diffusione del coronavirus.