Connettori, tutto quello che dovresti sapere e dove acquistarli

I connettori rappresentano uno degli elementi più importanti nella tecnologia moderna. L’evoluzione della tecnologia ha consentito ad alcuni dispositivi di assumere un ruolo fondamentale nell’economia moderna. Ma cosa sono i connettori e quale ruolo svolgono?

Cos’è un connettore?

Il connettore è un dispositivo semplice quanto efficace il cui ruolo è sostanzialmente quello di collegare dei dispositivi attivi e far trasmettere corrente e segnali. In poche parole, il connettore svolge il ruolo di ponte tra circuiti bloccati oppure isolati in maniera tale che la corrente possa passare. Ecco perché diventa uno degli elementi più importanti quando si parla di apparecchiature elettroniche.

Avrai sicuramente capito che ci sono diverse tipologie di connettori in circolazione. Ad esempio, qui potrai trovare una lista completa delle alternative a tua disposizione: https://www.tme.eu/it/katalog/connettori_46/.

I connettori, quindi, possono essere di forme e dimensioni differenti. Hanno anche delle caratteristiche che fanno variare le loro destinazioni di utilizzo.

Quali sono gli usi di un connettore?

Adesso che hai capito cosa sono i connettori, è importante comprendere anche quale loro svolgono all’interno di un apparecchio elettronico. In particolare, bisogna considerare le prestazioni base di un connettore e bisogna distinguere due tipi di forza: forza di inserimento e di estrazione. Tra le altre caratteristiche di cui tener conto c’è anche la resistenza di contatto di alta qualità. Invece, la resistenza di isolamento consente di capire quali sono le prestazioni di isolamento del connettore.

In ogni caso, il ruolo del connettore è davvero molto semplice perché consente il fluire dell’energia tra circuiti differenti.

