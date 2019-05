Come scegliere un robot tagliaerba

Stai pensando di acquistare un robot tagliaerba? Qui trovi diversi consigli che ti possono essere utili in fase di scelta. Sappi che il modello migliore in assoluto non esiste, devi valutare quello più adeguato alle tue esigenze.

Le principali tre cose che devi considerare al momento dell’acquisto sono tre. La prime due riguardano il terreno. Devi infatti sapere qual è la pendenza oltre che la conformità del terreno. La pendenza del terreno ti serve saperla se vuoi ottenere una rasatura perfetta. Se per esempio hai un terreno con una pendenza di 45 gradi, significa che ti serve un modello che possiede quattro ruote motrici, così puoi lavorare sulle pendenze elevate senza intaccare sulla qualità del lavoro finale.

Come ti dicevo però devi tenere di conto anche della conformazione esatta del tuo giardino. Se è regolare, allora va bene un tagliaerba con filo perimetrale. Se invece hai un prato irregolare ti occorre un robot automatico che non richiede l’installazione del filo in quanto si affida ai sensori.

Infine c’è l’ampiezza della lama. E’ il terzo parametro che devi tenere in considerazione al momento dell’acquisto ed è fondamentale perché se la lama è piccola e il prato è molto grande vedi bene da solo che ti richiede una quantità decisamente superiore di lavoro.

Le caratteristiche che deve possedere il tuo robot tagliaerba